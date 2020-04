Chystejte radši příští ročník, radí ministr italským klubům

Itálie zastavila ligovou sezonu 9. března kvůli šíření nemoci covid-19, kterou se na Apeninském poloostrově nakazilo přes 200 tisíc lidí a více než 27 tisíc s ní zemřelo. "Co se týče znovuzahájení Serie A, cesta se z mého pohledu stále více zužuje... Kdybych byl prezidentem některého z ligových klubů, už bych se soustředil na příští ročník," řekl ministr televizi La7.

Ligový ročník už kvůli vládním nařízením, omezujícím shromažďování většího počtu lidí, ukončili ve Francii a Nizozemsku. Ligy v Anglii, Německu, Itálii, ale i Česku chtějí sezonu dokončit. "Tato rozhodnutí (ve Francii a Nizozemsku) by mohla Itálii dovést k tomu, aby následovala tuhle cestu, z níž se může stát evropská cesta," uvedl Spadafora.

Italský premiér Giuseppe Conte v neděli oznámil zmírnění protikoronavirových opatření od 4. května, což by od 18. května umožnilo sportovním týmům hromadné tréninky. Fotbalová federace FIGC sestavila soubor hygienických opatření pro zahájení společné přípravy, který však podle Spadafory nepovažují vládní experti za dostatečný. "Pokud by se začalo hrát, bylo by to určitě bez diváků," dodal ministr.

Z italské ligy zbývá sehrát 12 kol a několik odložených zápasů. Úřadující mistr Juventus vede tabulku o bod před Laziem.