Stramaccioni je blízko novému angažmá. Pokud klapne, povede další Čechy

Italský elegán se před časem poroučel ze Sparty i s většinou rozvětveného realizačního týmu. Letenským se dlouhodobě nedařilo a fanoušci pražského klubu mu většinou nemohli přijít na jméno, stejně jako klubové legendy. Kdo by však čekal, že by neúspěšné angažmá zabrzdilo Stramaccioniho v kariéře, plete se. Laso kolem něj totiž sviští podle serveru football-italia.net z Udine, tedy z nejvyšší italské soutěže.

Trenér Massimo Oddo má hlavu na špalku, devět porážek v řadě, to je silný kalibr. A italská média včetně Sky Sport Italia spekulují, že pokud přijde desátá prohra v řadě, bude to pro kouče konečná. Ten se přitom proti Neapoli chystá nechat odpočívat opory, protože o víkendu hraje Udine na půdě Crotone, což je jedna z klíčových bitev o udržení.

„Neapol sice ztrácí v boji o titul na Juventus šest bodů, ale myslím, že do utkání s námi půjde naplno," prohlásil Oddo. „Nejsme v dobré formě, ale musíme myslet pozitivně. Musíme udělat všechno, co je v našich silách. Nebudu však skrývat, že utkání s Crotone je pro nás důležitější a směrem k záchraně nejspíš i rozhodující," dodal kouč.

Zároveň naznačil, co jej vede k posazení opor na lavičku. „Nemůžeme jít do zápasu s Crotone s hráči, kteří by nebyli stoprocentně v pořádku," vysvětloval, že některé jeho svěřence trápí drobná zranění. „Je mi jedno, co si myslí někdo jiný. Já chci udělat vždy to nejlepší pro svůj tým a dovést ho k záchraně. Hráčům, co půjdou na hřiště proti Neapoli, stoprocentně věřím," doplnil. Je ale jasné, že duelu s Crotone přikládá větší důležitost.

Jenže pokud Udinese Calcio nezvládne zápas s Neapolí, možná už usedne na jeho místo Stramaccioni. Ten už v klubu působil v sezóně 2014/2015.