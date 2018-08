Horváth by to dohrál u praporku, Kopic dostane červenou! Nenormální, zlobil se Vrba

Radoval se ze čtvrté výhry v řadě, pro záložníka Jana Kopice ale trenér Pavel Vrba lichotivá slova neměl. Za vyloučení v nastaveném čase v sobotním duelu se Zlínem, který rozhodl v 77. minutě Krmenčík, to od něj český reprezentant schytal.

Běžela první minuta nastavení, Viktoriáni vedli 1:0, z pravé strany poblíž zlínské šestnáctky měli k dispozici přímý kop. Rozehráli ho podle očekávání nakrátko. Jenže namísto k rohovému praporku, což se v podobných situacích obvykle dělá, aby se natáhl čas, Kopic při kličce o míč přišel. Vzápětí fauloval a soupeři se zdráhal vydat balón. Následovala druhá žlutá a vzápětí i červená.

„Kdyby se to stalo před třemi lety, Pavel Horváth by zápas dohrál u praporku. Kopic ztratil míč a dostal žlutou. To je z mého pohledu nenormální," zlobil se Vrba. Jeho svěřenci krátké oslabení přežili, po čtyřech kolech jsou stoprocentní. Bodově se dotáhli na vedoucí Slavii, která má lepší skóre.

Výhra se však rodila složitě. Přestože Plzeň v první půli prakticky Zlín nepustila na svoji polovinu, v jeho šestnáctce nebyla nebezpečná. Větší šanci si nevypracovala. „Soupeř byl velice dobře organizovaný. Bohužel jsme se nedokázali prosazovat na křídlech, v přechodové fázi jsme si nepočínali nejrychleji. Naštěstí jsme dali gól, závěr byl takový křečovitý. Výsledek jsme víceméně ukopali," podotkl Vrba.

Zlín Viktorii po přestávce zle zatápěl. Zahodil přílišný respekt, vylezl z ulity a mohl dvakrát skórovat. Ale Hronek ani Buchta šance neproměnili. „V kabině o přestávce jsme si řekli, že druhou půli musíme hrát odvážněji. Byla velmi dobrá. Soupeře jsme nepouštěli do vyložených šancí, byli jsme nebezpeční. Z tohoto pohledu mě mrzí, že jsme utkání nedotáhli k bodu," smutnil kouč Michal Bílek, jehož tým na podzim utrpěl první prohru.

„Zavinila" ji situace z 77. minuty, kdy se po úniku Procházky a odraženém míči trefil Krmenčík. Po utkání se řešilo, zda Řezník, který ovlivnil zásah brankáře, nebyl v těsném ofsajdu. Asistent rozhodčího Melichar to ze své pozice posoudit nemohl, zápas však sledoval videorozhodčí. Ten porušení pravidel neshledal. „Po videu jsme všichni volali, aby se předešlo sporným situacím. Pokud se něco stalo a video nebylo použito, asi je to chyba," uvedl Bílek.