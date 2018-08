Nová posila Slovácka Kadlec: Po čtvrthodině jsem viděl hvězdičky, vždyť mi bude čtyřiatřicet

„Jsem hrozně rád, že to klaplo a já jsem zpátky doma. Kvůli bolestem v noze jsem mohl trénovat až dva dny před utkáním, proto jsem vydržel na hřišti jen sedmdesát minut. Kluci to pak urvali i za mě, za což jim moc děkuju. Zasloužili se o můj vítězný návrat," říkal po výhře 3:1 spokojeně účastník tří evropských šampionátů. „Pocity jsou to skvělé. Mohl jsem si zase zahrát na stadiónu, který jsem v Hradišti kdysi sám otvíral," zavzpomínal.

Poslední mistrovský duel odehrál Kadlec předtím koncem března za Spartu v Teplicích. Pak se stal na pražské Letné nadbytečným. „Ta pauza byla hodně dlouhá. Proto jsem byl zpočátku dost nervózní. Po čtvrthodině jsem viděl už skoro hvězdičky. Vždyť mi bude čtyřiatřicet a není snadné běhat na kraji obrany s mladšími útočníky. Pokud mě nelimituje zdraví, snažím se na trénincích makat naplno a nově si přidávám i kompenzační cviky. S věkem je potřeba bojovat," usmál se. „Když teď budu hrávat pravidelně, moje výkony se budou neustále zlepšovat," je přesvědčený.

Nechtěl se příliš vyjadřovat k podrobnostem ohledně jeho vyvázání ze smlouvy ve Spartě, která by mu vypršela až v červnu příštího roku. „Všechny strany nakonec projevily velkorysost. Původně jsme měli já i Sparta rozdílné představy. Nebudu sdělovat žádné konkrétní částky, avšak nakonec obě strany hodně ustoupily. K dohodě přispělo i Slovácko. A taky zřejmě to, že kluby už měly od minulého víkendu za sebou vzájemné utkání," mínil Kadlec. Podle něj existovala pouze jediná alternativa. „Kdybychom se nedomluvili, trénoval bych teď asi na Spartě skoro rok sám jako Rio Mavuba," tvrdí Kadlec.

Jeho obnovenou premiéru za Slovácko si nenechal ujít otec Miroslav, vicemistr Evropy z roku 1996. „Mamka a obě babičky se dívaly kvůli velkému vedru doma. Dědové se toho bohužel nedožili. Psala mi ale spousta kamarádů a známých, že už sice v Hradišti dlouho na fotbale nebyli, avšak kvůli mně že tentokrát přišli," potěšilo ho.

Kadlec netají, že by se rád se Slováckem pohyboval uprostřed ligové tabulky. „A klidně i výš. Udělám pro to maximum. Porazili jsme doma Ostravu a Olomouc, což svědčí o kvalitě mužstva. Naše hřiště by mělo dál zůstat nedobytnou tvrzí a občas to chce přivézt nějaký bodík i zvenku," nastínil optimální scénář.