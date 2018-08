Liberci zachránil bod s Bohemians střídající Elvis, Klokany remíza bolí

Bohemians 1905 ještě v české lize pod Ještědem nikdy nevyhráli, ale počtvrté ze sedmnácti duelů hraných na severu Čech vezou domů alespoň bod za remízu 1:1. Hosté se U Nisy dostali v prvním poločase do vedení, ale Liberečtí dokázali brzy po pauze vyrovnat.

Trenér Liberce Zsolt Hornyák mohl být spokojený se střídáním. Do druhé půle bitvy s Bohemians poslal Elvise Sukisu a ten vyrovnal na 1:1.

Slovanu se první poločas nepovedl. V jeho závěru dokonce inkasoval gól a do kabin Severočeši odcházeli s jednogólovou ztrátou. Bohemians poslal do vedení ve 42. minutě Rudolf Reiter, který do branky hlavou dorazil vyraženou střelu Filipa Haška.

Domácím se v první části vůbec nedařil přechod přes střed hřiště. Často to řešili dlouhými balóny, se kterými si však defenziva Klokanů dokázala bez problémů poradit.

Velkou šanci však měl už v 6. minutě Roman Potočný, jenže z přímého volného kopu těsně před pokutovým územím trefil jen zeď. Stejně tak zelenobílá obrana zblokovala střelu Potočného po pěkné akci Tomáše Malinského ve 29. minutě. Ve 31. to zase zkoušel z dobrých 35 metrů Ondřej Karafiát.

Až příliš často hru modrobílých kazily nepřesné přihrávky. Po jedné z nich mohli dokonce hosté udeřit z brejku ve 36. minutě. Dominik Mašek nahrával do dobré pozice Júsufu Hilálovi, ale obránci Slovanu zasáhli včas. Až ve 42. minutě se tým z Ďolíčku radoval.

Do druhé půle poslal liberecký kouč Zsolt Hornyák místo Jana Peška útočníka Elvise Mashikeho a ten brzy svým premiérovým gólem za Liberec vyrovnal.

Míč ještě na své půlce vybojoval Ondřej Karafiát, krásně ho vyvezl a nahrál (kolem ležícího Michala Švece, který se chvíli před tím v souboji s Mashikem zranil a po gólu ho musel kouč Martin Hašek vystřídat) konžskému útočníkovi a ten poslal míč do sítě pod padajícím gólmanem Romanem Valešem.

Strhnout vedení na svou stranu pak mohly oba týmy. V 59. minutě se ve stoprocentní příležitosti po nešťastném odkopu Radima Breiteho ocitl Hilál. Hráč z Bahrajnu obešel Karafiáta a sám před gólmanem Václavem Hladkým se pokoušel gólmana překvapit patičkou, ale ten míč reflexivně vytěsnil na roh.

O deset minut později mohl udeřit i Liberec, jenže po pěkné akci Filipa Oršuly na levé straně trefil Petr Ševčík z dobré pozice jen tyč. A když Nečasův gól v předposlední minutě neplatil kvůli ofsajdu, oba týmy braly bod.