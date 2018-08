Hattrick oslavil s dcerkou v náručí, statistikům však Krmenčík oponoval: O jubilejní stý zápas nešlo

Paráda, jak jim jubilejní ligové zápasy vyšly. Plzeňský Michael Krmenčík nastoupil na ligové scéně ke stému utkání a v duelu s Mladou Boleslaví se blýskl hattrickem, Jakub Řezníček, jenž ho v závěru střetnutí střídal, stihl dát při 250. ligovém startu během čtvrthodinového pobytu na hřišti dva góly. „Hattrick je moc hezký, jenže já žádný kulatý start neslavil,“ oponoval ovšem Krmenčík poté, co ho z trávníku vyprovodil aplaus fanoušků. „Bylo to můj sto první zápas,“ zpochybňoval všechny oficiální statistiky a ujišťoval, že ho opravdu o jednu utkání obraly.

Ať už ale vyrukoval na ligovou scénu ke stému nebo sto prvnímu střetnutí, podal moc dobrý výkon, ze který byl odměněn hattrickem. Už druhým, který na podzim vstřelil.

„Ten první na Dukle se ovšem narodil i díky proměněné penaltě," připomínal plzeňský snajpr střetnutí na pražské Julisce, kde střelecky rovněž řádil. Proti Mladé Boleslavi pokutový kop nepotřeboval, a přesto se zase třikrát trefil.

„Pomohlo mi, že se hosté nejspíš namlsali v předchozím kole doma s Opavou, kdy dali šest gólů. Přijeli, aby si to s námi rozdali na férovku, což nám vyhovovalo. Chtěli hrát fotbal a trenér nás na jejich taktiku dobře připravil," liboval si Krmenčík nad hodně vydařeným duelem, v němž byl hlavním protagonistou.

„Byl jsem s ním spokojen. Abych také nebyl, když on to byl, kdo dal tři z našich prvních tří gólů a pak se navrch dostal do dvou dalších brankových příležitostí," chválil Krmenčíkův výkon i trenér Pavel Vrba. „Zase ukázal, že pro Plzeň je momentálně hodně důležitým hráčem."

Slova chvály měl kouč Viktorie i pro Jakuba Řezníčka, kterého poslal na trávník na posledních šestnáct minut a on se přesto stihl dvakrát střelecky prosadit.

„Nádherný pocit, že jsem se v Plzni konečně trefil i v soutěžním zápase," ulevilo se Řezníčkovi po 250. ligové střetnutí v kariéře. „Měl jsem to samozřejmě usnadněné, protože při mém příchodu na hřiště jsme vedli už 4:1 a mužstvo bylo rozjeté. Proto jsem věřil, že by šance mohla přijít a já bych mohl také dát gól."

V poslední minutě ho skutečně vstřelili, ve čtvrté minutě nastavení přidal druhý, takže i trenér Vrba si mnul ruce nad povedeným střídáním.

„Měl jsem na výběr mezi Chorým a Řezníčkem, ale protože Tomáš Chorý je spíše typem soubojové útočníka, rozhodl jsem se pra Jakuba. Šlo o správné řešení, protože Řezníček svou rychlostí na soupeřovy obránce platil, a i v koncovce byl silný."

„Důležité, že jsme dali šest gólů a vyhráli tak vysoko. Zvedli jsme si sebevědomí, což by nám v příštím kole v utkání na Slavii mělo pomoci," pochvaloval si Řezníček, že střelecké probuzení mistra přišlo v pravý čas.