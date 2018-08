Němec Schumacher přifrčel do Ďolíčku

Klokanům vznikla na levé straně obrany kádrová nouze. V pátečním derby se Spartou (1:1) ji musel vyřešit dokonce záložník Bartek. Problém by měl být nyní vyřešen. Vršovičtí přivedli z Jihlavy levonohého obránce Tilla Schumachera, o něhož mělo velký zájem více klubů. Dvacetiletý německý fotbalista v Ďolíčku podepsal smlouvu na tři roky.

✍️PŘESTUP | Z @fcvysocina přichází obránce Till Schumacher! 🇩🇪 Více informací v článku na VĎ: https://t.co/l4MQEM7M9f pic.twitter.com/apHxyxtK5q — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 27 August 2018

„Jsem velmi rád, že se kluby na mém přestupu do Bohemians domluvily. Z nabídky Klokanů jsem měl nejlepší pocit, cítil jsem ze strany Bohemians velký zájem. Nemohu se dočkat chvíle, kdy obléknu nový dres. Můj zájem umocnila i vynikající atmosféra zápasů v Ďolíčku a skvělí fanoušci. Zároveň mne těší, že pokračuje mé fotbalové působení v Česku, kde se cítím velmi dobře, a dokážu si představit, že zde strávím delší čas kariéry,“ pochvaluje si Till Schumacher.

Německý obránce prošel akademií Borussie Dortmund, s níž jako kapitán oslavil i dva dorostenecké tituly. Schumacher si připsal i sedm startů za reprezentační osmnáctku a dvacítku. Mladý Němec původně dorazil do České republiky na pozvání druholigových Pardubic, na zimních testech však zaujal natolik, že po něm sáhla Jihlava. V dresu Vysočiny odehrál na jaře 14 utkání, sestupu do druhé ligy však nezabránil. V letošním ročníku FNL opět patřil do základní sestavy Vysočiny a přispěl ke čtyřem výhrám z prvních čtyř kol.