Trenér mi možná vynadá, ale neměli jsme vůbec šanci, zoufá si Buchta. Takové příděly nepamatuje

„Samozřejmě je to zklamání, ale mě asi štve nejvíc to, že jsme teď na body asi fakt neměli. Když se člověk koukne na šance, co jsme měli my a oni, tak my jsme Hrubase (Vlastimila Hrubého) vlastně pořádně neohrozili. Nebylo tam nic překvapivého, z čeho bychom gól vstřelit mohli. Nějaké náznaky šancí možná, ale to bylo asi všechno," lamentoval gólman Miloš Buchta. Olomouc je s pouhou jednou výhrou na kontě po šestém kole na třetím místě od konce.

Přitom po těsné čtvrteční prohře 0:1 se Sevillou v předkole EL Sigma sklízela chválu za předvedenou nebojácnou hru. „Někdo si možná myslí, že odehraje zápas se Sevillou a tím dosáhl vrcholu kariéry. Ta však běží dál. A liga je důležitá, protože chceme hrát evropské poháry i příští rok. Pokud nezachytíme začátek, tak pak už na nás bude velký tlak. Když to neumíme zvládat teď, tak pod tlakem to nezvládneme určitě," řekl zkušený brankář, který mimo českou soutěž chytal v Rumunsku a na Slovensku.

Liga důležitější než Sevilla

„Přijde mi, že se vydáme co nejvíce se Sevillou. Pak však přijde Jablonec a můj názor je, že jsme neměli vůbec šanci bodovat. Možná trenér bude mít jiný názor, možná mně za to vynadá, ale takhle jsem to prostě viděl, že jsme tady na body neměli," konstatoval upřímně.

Nemohla se v lize projevit únava z náročného pohárového duelu? „Asi to trochu znát bylo. Trenér však trochu protočil sestavu a máme šestnáct osmnáct kluků, kteří to plnohodnotně nahradili. Samozřejmě únava teď už přicházet bude, ovšem na tohle bych se nevymlouval, že kvůli tomuhle body nezískáváme. Jsme rádi, že máme šanci zabojovat o Evropu, ale já už teď ani nevím, jestli to má cenu, protože bych chtěl raději body v lize. Ty jsou teď pro mě důležitější než nějaká Sevilla," připustil gólman, který letos v polovině dubna vychytal na Střelnici bezbrankovou remízu 0:0, když domácí útočníky deptal výtečnými zákroky. I tentokrát držel o přestávce čisté konto a domácí borce to nahlodávalo.

„Trochu jsem se bál, že to bude jako jarní zápas," přiznal útočník Jan Chramosta. „Věděli jsme, že minule nás tady gólman Buchta vychytal, takže to nebylo nic jednoduchého jít do šatny za stavu 0:0," souhlasil útočník Martin Doležal. Právě on Buchtu dvakrát překonal, v 57. a 62. minutě.

„Na jaře však Jablonec měl větší šance. I když teď některé taky nebyly špatné, všechno to bylo okolo mě. Jenže pak bohužel dostaneme gól po centru ze standardky, potom druhý a třetí. Nemám slov," smutnil 38letý mazák.

Neumí pokrýt šestnáctku

„Tento rok bohužel neumíme pokrýt šestnáctku a hodně gólů dostáváme po centrovaných balónech. Každý týden to rozebíráme na videu, přijde zápas a dostaneme zase gól ze standarky. Něco je špatně," láteřil.

Celkem už inkasoval čtrnáct gólů. V průměru obdrží na zápas 2,33 branek. „Už mě to začíná tak štvát, že bych nejraději na fotbal zapomenul, protože si nepamatuju sezóny, kdy bych dostával takové příděly. Bohužel, musíme se z toho dostat sami. Snad zvládneme poslední zápas před reprezentační pauzou, protože pak už by to bylo hodně kritický," věřil v obrat k lepšímu v příštím kole, kdy Hanáci znovu tři dny po čtvrteční odvetě se Sevillou hostí Bohemians 1905.