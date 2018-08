Na špičku momentálně nemáme, uvažuje teplický Grigar po třetí prohře v řadě

Ne zrovna idylické období prožívá fotbalový brankář Tomáš Grigar. Na podzim naskočil do ligového kolotoče až v pátém kole a musel překousnout porážku Teplic ve Zlíně 0:1. Další rána do teplického sebevědomí pak přišla v minulém duelu se Slavií. I kvůli debaklu 0:3 od favorita figurují Severočeši až na dvanáctém místě tabulky. „Na špičku momentálně nemáme,“ vyjádřil Grigar aktuální rozpoložení mužstva.

Jak vnímáte svůj návrat mezi prvoligové tyče?

Ve Zlíně jsme inkasovali ve třiadevadesáté minutě. Když se podíváme na naše výsledky z poslední doby, je to špatné. To, že jsem měl některé dobré zákroky, je sice potěšující z osobního hlediska, ale vždycky se najde chyba.

Teplice už dlouho neporazily silného soupeře. Čím to je?

Momentálně nepatříme do špičky a je těžké s celky, které jsou nahoře, vyhrávat. Na týmy jako jsou Sparta a Slavia v současnosti nemáme. Proti nim nám to nejde. I proti Slavii jsme chtěli co nejdéle udržet vzadu nulu, ale postupně jsme vyklidili pole. Slavia těžila z dobrých centrů ze stran a kvalitních hlavičkářů. Nezbývá nám, než bojovat.

Považujete třetí porážku v řadě za velkou komplikaci?

Bohužel domácí prohry se Spartou 0:4 a se Slavií 0:3 byly jednoznačné. Nic jsme nepředvedli. Ve hře dopředu i dozadu jsme byli špatní. Ve Zlíně jsme přišli o bod v nastaveném čase. A to je situace, která poraženému mužstvu taky moc nepomůže.

Přemýšlíte nad tím, jak se zvednout?

Musíme vyhrávat. Chceme se odpíchnout od středečního pohárového zápasu v Praze proti Admiře. A pak urvat ligové body v sobotu v Mladé Boleslavi.