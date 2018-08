Za první gól tleskala Smržovi celá rodina. Sešlo se to fantasticky, zářil karvinský mladík

Smrž se navíc trefil v nejvyšší soutěži úplně poprvé a dosud nejdůležitější branku v kariéře slavil hodně emotivně. „V hledišti seděla celá moje rodina. Hned po gólu jsem běžel k tribuně a díval se, jak reaguje. Všichni stáli a tleskali. Sešlo se to naprosto fantasticky. Mám obrovskou radost," svěřil se po vítězství 3:1 nadšeně.

Opavského brankáře Šroma překonal pravačkou přesnou ránou po zemi k tyči. „Tak to umím nejlíp," culil se. Netušil, jakou částkou bude muset přispět v kabině do týmové pokladny. „Kluci říkali, že to bude pro mě dost mastné. Rád ale zaplatím jakoukoli taxu," tvrdil Smrž v euforii.

Trenér Karviné Nádvorník ho poslal po přestávce na hřiště hlavně proto, aby eliminoval urostlého Smolu, jehož do druhé půle nasadil soupeř. „Jsem přece jen o něco vyšší než Ondra Lingr, kterého jsem střídal. Jinak bych se možná ani na plac nedostal. Ale dopadlo to skvěle. Věděli jsme, že je Opava silná v ofenzívě, avšak vzadu má skulinky. Dokázali jsme jich využít," liboval si.

Karvinský mladík věří, že se jeho mužstvo po prvním vítězství v sezóně už výsledkově zvedne. „I některé předchozí zápasy, v nichž jsme vyšli naprázdno, jsme zvládli velice solidně. Třeba proti Plzni. Teď musíme výhru nad Opavou potvrdit doma třemi body se Slováckem," předsevzal si Smrž.

Rád by v budoucnu přidal i další ligové góly. „Kolik? Tak o tom jsem ještě moc nepřemýšlel. Spokojený budu, když někdy nastřílím tolik branek jako tady Wagy," ukázal s hurónským smíchem na mnohem zkušenějšího spoluhráče Tomáše Wágnera, jenž v elitní soutěži skóroval už sedmasedmdesátkrát.