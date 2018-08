Skvělý start, ale ve fotbale se může všechno rychle otočit, říká stoper Baníku Stronati

„Jsem moc rád, že hraju, i když na každém tréninku i v každém zápase musím dokazovat, že na to mám. Je to těžké, ale zase mě to nutí pracovat na sto procent, abych si tu šanci hrát zasloužil," upozornil 23letý obránce, který se Ostravy vrátil po ne úplně vydařených třech a půl letech v Austrii Vídeň a v Mladé Boleslavi.

„Vždycky jsem říkal, že se do Baníku chci vrátit, pro mě je to srdeční záležitost. I když he pravda, že jsem nečekal, že to bude tak brzy. Přišel jsem ale do známého prostředí, hodně kluků jsem znal, to byla velká výhoda. Jsem spokojený," řekl Stronati.

V minulé sezóně se Baník zachraňoval v posledním kole. Začátek nové ligové sezóny ale tým zastihl ve skvělé formě. Po sobotní výhře nad Duklou Praha 2:0 byl dokonce dvě hodiny lídrem tabulky. „Jsme za ten začátek moc rádi. Hrajeme nahoře, posbírali jsme hodně bodů, to je super," liboval si hlučínský odchovanec.

„Na druhou stranu ale musíme být pořád pokorní, protože nás čekají další těžké zápasy. Jedeme do Liberce, máme doma Spartu i Slavii. Proto zůstaňme na zemi. Nesmíme polevit. Ve fotbale se všechno může otočit strašně rychle. Vyhrajete sedm zápasů v řadě, ale pak jich klidně deset prohrajete, tak jak se to stalo minulou sezónu Udinese v Serii A," upozornil fotbalista s italskými kořeny.

To si ale v Ostravě nikdo nepřipouští, fandové po famózním ligovém začátku začínají mluvit o pohárech. „Je za námi šest kol a před námi dalších skoro třicet. Bylo by krásné, kdybychom skončili v té nejlepší skupině, ale víme, kde jsme byli minulý ročník. O tu horní skupinu se ale určitě popereme," mírnil nadšení Stronati.