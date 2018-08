Jindráček válí. Za lídra druhé ligy Ústí nad Labem dal už pět gólů a míří na hostování do Teplic

Ve čtvrtek fotbalový útočník Martin Jindráček přispěl v dresu FK Ústí nad Labem gólem k remíze 2:2 se Zbrojovkou Brno, po němž se severočeský tým vrátil po sedmi odehraných zápasech do čela tabulky Fortuna národní ligy. A následně nejlepší ústecký střelec odešel na hostování do sousedních Teplic, za které může nastoupit už v sobotním duelu první ligy v Mladé Boleslavi.

Na svém kontě má Martin Jindráček podle statistik z minulosti už devětadevadesát prvoligových zápasů. Nastřádal je v letech 2010-2014 nejprve za tehdejšího nováčka FK Ústí nad Labem a poté přidal tříleté angažmá v nejvyšší soutěži v Teplicích. V letošním podzimu na sebe upozornil znovu v ústeckých barvách, když v sedmi zápasech Fortuna národní ligy vstřelil pět gólů.

„Rád vzpomínám na rok 2010, kdy jsme s Ústím uspěli ve druhé lize, což od nás nikdo nečekal. Postoupili jsme do první ligy, kterou jsme hráli v Teplicích kvůli nevyhovujícím podmínkám na starém ústeckém stadiónu. V první lize jsme se prezentovali jen rok, ale byla to velká zkušenost," ohlíží se Jindráček.

Váží si současné produktivity ve druhé lize. „Nikdy jsem moc gólů nedával. Takže jsem rád, jak mi to nyní vychází," usmívá se.

Patřil k nejzkušenějším hráčům Ústí. „Jsou tady i další kluci s prvoligovou minulostí. Stoper Jirka Pimpara byl v Liberci, gólman Jirka Lindr a záložník Marek Krátký okusili první ligu v Hradci Králové. Máme ale i hodně mladých hráčů," poukazuje.

„Trenér Křeček s námi hodně mluvil. A zdůrazňuje, ať si nehrajeme na to, co nejsme. A ať k fotbalu přistupujeme s pokorou. Komunikativnost ze strany trenéra hodně pomáhá i mladým klukům. Je to na nich znát," přibližuje Jindráček atmosféru v ústecké kabině.

O teplickém týmu má navrátilec spoustu informací. Z hlediště například sledoval minulý zápas „žlutomodrých" s pražskou Slavií (0:3). Nyní se Jindráček stává znovu součástí hráčského kádru Teplic. A jeho příchod by měl zvýšit konkurenci v útočné formaci poté, co Severočeši neskórovali v lize už třikrát v řadě.