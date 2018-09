Vítej zpátky, válečníku. Vácha je šťastný, při návratu sklidil aplaus

Fanoušci nezapomněli. Vždyť Lukáš Vácha zůstává spolu s Costou posledním členem základní sestavy, která pro Spartu před čtyřmi lety vykopala poslední mistrovský titul. Proto bývalého reprezentanta při nástupu na hřiště vřele přivítali.

„Jsem moc rád. Nějakou dobu už tady hraju a už když jsem nastupoval v Teplicích, tak mi fanoušci aplaudovali. Samozřejmě odměna za to, že jsem ve Spartě delší dobu," líčí záložník.

Před rokem odešel v průběhu podzimu na hostování do Liberce, ale moc si tam nezahrál. Do sestavy letenského áčka se složitě vrací.

„Jsem rád, že jsem se dostal na hřiště. Sbírám minuty poskrovnu, ale jsem šťastný za každou chvíli a jsem rád, že jsme vyhráli," hodnotí své vystoupení Vácha a cení si, že byl na hřišti, když domácí dali druhý gól. „Samozřejmě bereme vítězství, protože předešlé zápasy jsme nedotáhli k výhře a ztráceli body," dodává.

Pro příští zápas v Ostravě se vykartoval Kanga. Vácha je jednou z alternativ do středu pole.

Pomalu se vrací do staré formy

„Problém musíme vyřešit, ale do sestavy na Baník se zatím nechci pouštět. Lukášova pozice v týmu je důležitá. Pracuje výborně v tréninku, vrací se pomalu do staré polohy. Je pozitivní v kabině, hodně ji stmeluje. Je i jeho zásluha, že po jeho příchodu na hřiště jsme se zvedli. Předvídal situace, odebíral balóny," hodnotí trenér Zdeněk Ščasný.

Že by měl Vácha příště šanci na základní sestavu?

„Je reprezentační pauza, tak uvidíme, co se všechno odehraje," nechce zkušený hráč předbíhat.

„Záleží na trenérovi. Teď není Baník aktuální. Vyhráli jsme, je pauza a my se budeme koukat dopředu. Odjede nám spousta kluků. Máme i dost zraněných, takže se potřebujeme dát pořádně do kupy. Samozřejmě bych se rád dostal do základu. Ale sbírám minuty a jsem rád za každou chvíli," ujišťuje Vácha.

Naději mu dala Kangova klukovina. Afričan dostal čtvrtou žlutou kartu za oslavu gólu. „No, svléknout dres pod hrozbou čtvrté žluté... Ale zase je vidět, že má radost," kření se český mazák.