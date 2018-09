Bod z Liberce Baník vítá. Na výhru nám scházela větší jiskra, bod je pro nás velice cenný, pověděl Páník

„Měli jsme tam dvě šance, ale jinak to byl typický remízový zápas. Samozřejmě bychom rádi vyhrávali všechny zápasy, byla to však spravedlivá remíza," pověděl záložník hostů Martin Fillo, který se svými parťáky v této sezóně hrál nerozhodně vůbec poprvé. To Slovan je se čtyřmi plichtami remízovým králem.

„Vytvořili jsme si tady asi dvě šance a víc si tady soupeři vytvářet nebudou. Abychom mohli pomýšlet na tři body, ze dvou šancí musíte alespoň jednu branku dát," řekl obránce Jiří Fleišman.

Co v útočné fázi hostům chybělo? „Asi více podržet balón vpředu, dávat balóny do stran, centry do vápna, větší tlak ve vápně," odpověděl levý bek, který se vrátil na hřiště, kde před šesti lety v modrobílém dresu slavil mistrovský titul.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, což se potvrdilo. Liberec hrál velmi dobře kombinačně, má hodně velké hřiště a my jsme spoustu času běhali bez balónu. Strašně náročné utkání, ale máme další zápas, kdy jsme neobdrželi branku," vyzdvihl defenzivu Baníku. Gólman Jan Laštůvka udržel v této sezóně už popáté čisté konto.

„Bod z venku se prostě počítá. Kór tady z Liberce. Troufám si říci, že odsud budou mít všechny mančafty problém odvést si alespoň ten bod. My si ho ceníme. Teď máme repre pauzu a připravíme se na Spartu," zmínil příštího soupeře.

„Byl to náročný zápas. Liberec má dobrý mančaft a my jsme věděli, že to bude válka. Řekl bych, že je to odbojovaný, odmakaný a poctivý bod. Je zlatý a před reprezentační pauzou příjemný," konstatoval Fillo.

Liberec po pauze získal převahu, ale ve vítěznou branku ji nepřetavil. Největší šanci spálil v 54. minutě Oscar, který ve stoprocentní šanci balón hlavou dobře netrefil.

„Pro nás je bod velice cenný. Je vidět, že Liberec jde nahoru. Má rovnováhu. Jsou tam i vysocí hráči, kteří umí zacentrovat balóny a zbytek vytváří tlak," ocenil soupeře kouč Baníku Bohumil Páník.

„V první půli nám uteklo úvodních dvacet minut, kdy nás rychle dostupovali a my jsme nemohli rozvinout přechodovou fázi. Nějakým způsobem jsme to přežili. Ve druhé půlce byly před naší bránou závary a v momentě, kdy domácí přidali ještě dalšího útočníka, jsme to dohrávali s Procházkou na tři stopery. Scházela nám tentokrát větší jiskra, abychom mohli pomýšlet na vítězství," uzavřel Páník. Po reprezentační přestávce přivítá Spartu, která má po sedmi kolech jen o bod víc.