Šest bodů je skvělých, ale je to teprve šest bodů, krotí karvinskou euforii útočník Wágner

Půl roku čekali v Karviné na domácí ligové vítězství. Dočkali se proti Slovácku, které v 7. kole porazili 2:1 gólem Tomáše Wágnera a novice na soupisce slezského klubu Adriela Ba Louy z Pobřeží Slonoviny 2:1. „Máme šest bodů, to byl náš cíl, tajný sen. Jsme hrozně šťastní, že jsme to zvládli minulý týden (Karviná vyhrála v Brně nad Opavou 3:1 - pozn. aut.) i dnes. Říkal jsem, že věřím dobré sérii, doufám, že jsme v ní už a budeme v tom pokračovat,“ radoval se Wágner.

Vzpomenete si, kdy jste naposledy doma zvítězili?

Nezažili jsme to od února, to je trošku ostuda. Říkali jsme si to před zápasem všichni jsme byli připravení nechat na hřišti všechno. což myslím bylo i vidět.

Dlouho jste spíše vyčkávali, než jste udeřili ze standardky. Takový byl plán?

Počkali jsme si na šance a když přišly, tak jsme je i využili. Škoda gólu v závěru, ale jinak jsme myslím Slovácko do ničeho nepustili.

Slovácko v minulém kole doma inkasovalo debakly od Zlína (0:4), vy jste porazili Opavu a oslavili premiérovou ligovou výhru v sezóně. Byli jste v lepší výchozí pozici před zápasem?

Na to, jak hrálo Slovácko jsme moc nekoukali, i když někdy se tým se po debaklu semkne. Řešili jsme to na videu, ale hlavně jsem se snažili doma předvést výkon, který by lidi uspokojil. Myslím, že vítězstvím se nám to podařilo, i když hra by mohla být ještě lepší. Ale takticky a týmově jsme to zvládli fantasticky.

Ve druhém poločase přišla nad stadión bouřka. Dělal déšť problémy?

Fotbalisté mají radši, když prší. Klouže to a míč jde rychle od nohy. I já to mám radši. A po těch vedrech jsme to uvítali asi všichni.

Vyhráli jste podruhé za sebou. Dá se říct, že si tým sedl?

Doufám, že jo, ale nechci to přeceňovat. Je to teprve šest bodů. Skvělých šest bodů, které jsme potřebovali po té sérii neúspěchů. V kádru jsou posty zdvojené, každý se snaží pracovat, jak může, aby se udržel v sestavě. Ale musíme ještě spoustu věcí zlepšit.