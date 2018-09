Jablonec má Sobola, ve hře byl i Vatajelu

„Byl jedním z hráčů, které jsme měli v hledáčku. Sobol trénoval v Šachtaru, ale neměl tam stabilní místo. Na poháry a anglické týdny je nás stále málo, takže jsem rád, že jsme udělali zkušeného hráče, který hrál ve Slavii a českou ligu už zná," pochvaluje si jablonecký kouč Petr Rada.

Třiadvacetiletý ukrajinský reprezentant v uplynulé sezóně hostoval ve Slavii, v české lize odehrál celkem dvacet zápasů a vstřelil jeden gól.

„Jde o technického hráče, který umí dobře odcentrovat, má i dobrou figuru. Ještě uvidíme, jak na tom bude kondičně, protože v Šachtaru tolik nenastupoval, ale nějakou tréninkovou zátěž by měl mít," dodal Rada. Sobol bude oblékat zelenobílý dres s číslem 21.

Jablonec po odchodu obránce Jaroslava Zeleného do Slavie pálila levá strana. V případě zranění Matěje Hanouska neměl na tento post adekvátní náhradu. Proto sáhl po Sobolovi.

Vatajelu? Jeho příchod padl

Vedle něho byl ve hře i Bogdan Vatajelu ze Sparty, s nímž letenský klub po vyřazení ze 2. předkola Evropské ligy už příliš nepočítal. Jenže tato varianta nakonec kvůli zdravotním problémům Costy s Čivičem padla. Rumunský reprezentant v posledních dvou zápasech v základní sestavě Sparty nechyběl.

Eduard Sobol by se měl k severočeskému týmu připojit v tomto týdnu. S aklimatizací v klubu by mu měl pomoci kapitán Tomáš Hübschman, který strávil deset let v Šachtaru, do kterého Sobol přišel v roce 2013 z Metalurgu Záporoží. Kromě Slavie hostoval Sobol také v Metalurgu Doněck, Metalistu Charkov a Luhansku.

Rodák z Vilňansku také nastupoval v mládežnických reprezentacích Ukrajiny od kategorie U16. Zúčastnil se také Mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2015, který hostil Nový Zéland. V A týmu Ukrajiny debutoval v roce 2016 v kvalifikačním utkání v Kyjevě proti Islandu.

V Evropské lize čekají Sobola dvě prestižní utkání, neboť Jablonec změří síly v základní skupině s přemožitelem Slavie Dynamem Kyjev. Kromě toho se zelenobílí utkají s Astanou a Rennes.