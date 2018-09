Opava přijde po trenérovi i o Kayambu. Jsem plný emocí, jak se z toho raduji, těší se do Plzně konžský fotbalista

„Podepsal jsem smlouvu včera (ve středu). Jsem moc rád, protože Plzeň je velký klub a každý tam chce hrát. Cloumají mnou velké emoce, jak se z toho raduji," svěřoval se 26letý fotbalista, který v Česku působí od roku 2013. Do Opavy přišel v loňském roce z Pardubic a deseti góly ve 28 utkáních pomohl k postupu do nejvyšší soutěže.

„Nebylo jednoduché se dostat až sem. Ale jak v Pardubicích, tak i v Opavě jsem tvrdě dřel a věřil tomu, že když budu hodně makat, tak můžu podepsat jakýkoliv tým," svěřil se Kayamba, který se Viktorii upsal do roku 2022. Na podzim ale bude ještě oblékat dres ligového nováčka. „Zůstanu do zimy a budu se snažit udělat pro Opavu co nejvíce práce, abychom získali co nejvíce bodů a kluci to pak měli na jaře trošku snadnější," řekl fotbalista.

Toho, že by v nabitém kádru mistra neuspěl, se nebojí. „Věřím si, sil mám dost. Všude jsou kvalitní hráči, i když jsem přicházel do Opavy, tak se mi ten kádr taky zdál velmi silný. Ale chytil jsem šanci, věřil jsem sám v sebe. Vím, že to nebude jednoduché, ale pokud dostanu šanci, musím ukázat, že si zasloužím v Plzni být," zdůraznil Kayamba.

Zatímco konžský záložník se raduje z dalšího posunu v kariéře, nový kouč Opavy Ivan Kopecký jeho nadšení nesdílel. „O tom nevím, že v lednu odchází," řekl po prvním tréninku, který s opavskými fotbalisty absolvoval. „Ale pokud je ta nabídka taková, že odchází do lepšího týmu, tak to tak prostě bývá a musíme se s tím vyrovnat," pokračoval už smířlivěji 46letý trenér, který ještě v pondělí netušil, že bude mít brzy novou práci.

„Byl jsem v Opavě před třemi týdny na stáži a nic nenapovídalo, že by se tu měl měnit trenér. Navíc, když pak kluci porazili Jablonec. To, že Roman odešel, bylo velké překvapení a pro každého rána, protože tady byl úspěšný. Bylo to nečekané," řekl Kopecký. Nad nabídkou ale neváhal. „Ani jsem neměl čas, moc jsem ho na rozmýšlení nedostal," usmál se Kopecký.

Tým převzal na 14. místě tabulky s jedinou výhrou na kontě. Zřejmě ho tak znovu čeká boj o záchranu, tak jako v minulé sezóně, v níž podzim prožil v Jihlavě a jaro jako asistent v Karviné. „Nějaké zkušenosti jsem tam posbíral a budu se snažit je co nejlépe využít," uvedl trenér, který svou misi začne přespříští sobotu na hřišti Plzně. „Všichni víme, že Plzeň má kvalitní tým, ale není důvod se jich bát. Kluci proti Jablonci ukázali, co v nich je," nastínil Kopecký.