Benítez poslal do Liberce posilu z Newcastlu! Pomohl nám i Dúbravka, libuje si kouč

Na liberecké poměry senzace. Fotbalový Slovan získal z Newcastlu United na hostování do konce roku ofenzivního univerzála Rolanda Aaronse. Je mu 22 let a v Premier League odehrál osmnáct zápasů, ve kterých vstřelil dva góly.

„Trenér Benítez pro něho hledal herní uplatnění, protože se letos nevešel na klubovou soupisku pro Premier League. Pomohlo nám, že v Česku ještě nemáme uzavřené přestupní okno, zatímco ve většině ostatních zemí ano," vysvětlil Zdeněk Koukal, sportovní ředitel Liberce.

„Během pár dnů se nám pak podařilo nalézt shodu s Newcastlem i samotným hráčem a nyní jsme domluveni na jeho hostování do konce tohoto roku," dodal Koukal s tím, že k modrobílému týmu se rychlý křídelní hráč připojí po absolvování zdravotní prohlídky na začátku příštího týdne.

Jak se nečekaný transfer den před uzavřením přestupového okna zrodil? „Absolvoval jsem schůzku s manažerem, který kromě dalších hráčů zastupuje i Rolanda Aaronse. Probírali jsme možnosti budoucí spolupráce, zejména co se týče možného uplatnění talentovaných mladých hráčů. Nakonec z toho trochu překvapivě vzešla možnost hostování Rolanda Aaronse v Liberci," prozradil Koukal zákulisí zajímavého přesunu.

Brankář dal doporučení

Severočeský klub v St. James' Parku doporučil i bývalý gólman modrobílých Martin Dúbravka, který momentálně za Straky chytá. „Sdělil nám na něho pozitivní reference a zároveň mu poskytl základní informace o našem klubu a městě," poznamenal trenér Liberce Zsolt Hornyák, který rodáka z Kingstonu v týmu vítá.

„Může být kvalitním posílením pro naši ofenzivu, je to rychlý křídelní hráč a typologicky by měl sedět do našeho způsobu hry," řekl Hornyák, jehož celek se zatím v ofenzivní fázi hry trápí.

Rolando Aarons se narodil v jamajském hlavním městě. Do Newcastle United přestoupil v sedmnácti letech z Bristol City. Byl i členem anglické reprezentace do 20 let. Anglickou nejvyšší soutěž poprvé okusil před čtyřmi lety, pak ho však brzdily častá zranění. Jarní část minulé sezóny strávil na hostování v italském klubu Hellas Verona, kde nastoupil k jedenácti utkáním. Teď je před ním česká výzva.

Slovan se zároveň dohodl na půlročním hostování útočníka Radka Voltra v Příbrami.

"Radek by měl mít v Příbrami větší herní vytížení, než by měl u nás v Liberci," vysvětlil Koukal.