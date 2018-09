Tak moc jsem chtěl trefit bránu, až jsem ji vůbec netrefil, litoval mladík Dukly po velké premiéře

„Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem, že jestli naskočím, tak až ke konci utkání," přiznal Kott. „Rozhodoval jsem se mezi ním a Doumbiou, protože Hanousek je dlouhodobě zraněný a Bilovský není v dobrém rozpoložení. Ve všech trénincích mě přesvědčoval, že si zaslouží šanci," vysvětloval trenér Pražanů Roman Skuhravý.

Přitom donedávna nebyl součástí kádru. Při velké marodce však šikovného mladíka v září během reprezentační přestávky povolal k přípravnému duelu proti bundesligovému Norimberku a v týmu už zůstal. Před dvěma týdny při duelu s Libercem usedl na lavici náhradníků a v souboji proti Zlínu odehrál 56 minut. Vedl si dobře, dokonce měl prsty u vedoucího gólu, když před bránu přihrával Holendovi, který poté našel Tetoura a ten tvrdou ranou pod břevno rozvlnil síť.

„Absolutně jsem mu věřil a rozhodně mě nezklamal. Že jsem ho musel střídat, je zcela logické, protože tempo toho utkání je pro takhle mladého hráče úplně jiné. Až se zbaví menší nervozity, bude ještě lepší," ujišťuje třiačtyřicetiletý kouč.

Premiéru gólem neozdobil

Při velké premiéře mohl dokonce skórovat. V závěru první půle se ocitl ve slibné pozici po Tetourově pasu, jenže míč poslal z první vysoko nad břevno. „Tak moc jsem se snažil trefit bránu, až jsem ji vůbec netrefil," ušklíbl se nadějný fotbalista, jenž se na trávníku cítil dobře.

„Kluci mi hodně pomáhali, abych nebyl zbrklý a nekazil. Proti juniorské lize to je velký rozdíl. V juniorce je to samý útok, samá obrana a žádná mezihra. Moc si tam neodpočinete," vykládal. Podporu měl i na tribuně. Povzbudit ho přijela rodina a kamarádi. „Byla tady babička, děda, máma, spoluhráči z juniorky a další. Byl jsem hrozně rád."

K úplné spokojenosti mu chyběla pouze výhra. Slibný náskok totiž Dukla neudržela. Krátce po změně stran srovnal na konečných 1:1 hlavou Francouz Beauguel. „Zlín celou situaci skvěle vyřešil, ale my jsme mu k vyrovnání pomohli hloupou ztrátou ve středu hřiště a nedostoupením v křídelním prostoru," mrzelo Skuhravého. „Od 60. minuty, kdy jsme museli vystřídat Holendu kvůli otřesu mozku a poté i Schranze, jsme už neměli síly na to, abychom dotáhli utkání do vítězného konce. „Před zápasem bychom remízu možná brali, ale sahali jsme po třech bodech. Když však takhle budeme pracovat dál, věřím, že odměna přijde v dalších zápasech," uzavřel Kott.