Jsme v útlumu a nepřeje nám vůbec nic, posteskl si Hora po dalším nezdaru Teplic

Asi nejsvětlejším okamžikem teplického týmu byl váš vedoucí gól v úvodu zápasu. Co rozhodlo při vašem zakončení?

Patrik Žitný posílal míč před branku. Dal mi to lehce na dlouhou nohu. Hřiště bylo mokré a věděl jsem, že když balón trefím ve skluzu, půjde do protipohybu brankáře. Oni to tam trošku tečovali a padlo to do brány.

Sahali jste po remíze. Čemu přisuzujete nezvládnutý závěr v nastaveném čase?

Byla tam chyba, že jsme nevystoupili proti hráči, který měl hodně prostoru. Škoda, že jsme nehráli chytřeji, tedy na jablonecké polovině. Měli jsme kouskovat hru a nějak to ubojovat. Na druhou stranu ale musím uznat, že od Masopusta to byl gól kola. Jablonečtí na nás byli celkově dobře připravení.

Zatímco hosté se radovali, na teplické straně panovalo obrovské zklamání.

Jsme v útlumu a nepřeje nám vůbec nic. Bohužel.

A v příštím ligovém kole vás čeká zápas v Plzni! Dá se kalkulovat s tím, že hráči Viktorie mohou být unaveni z náročného programu včetně duelu v Lize mistrů na hřišti AS Řím?

Musíme to brát jako každý normální zápas. Plzeň má v kádru takřka třicet hráčů a musíme se soustředit především sami na sebe. Budeme chtít bodovat, protože nám nic jiného nezbývá.