Fotbalový důchodce Lafata: Dává góly za Olešník, skolil jelena a trénuje mladé v Dynamu i Dubné

„Už jste někdy potkal důchodce, který by měl čas?“ Pravil na moji otázku, jak si užívá fotbalového důchodu se 198 góly historicky nejlepší střelec české ligy sedmatřicetiletý David Lafata. Na jaře sice pověsil prvoligové kopačky na hřebík, ale vůbec se nezastaví. Dává góly za FK Olešník v Jihočeském krajském přeboru. Trénuje dorostence Dynama České Budějovice, přípravku Dubného, v níž má syna, stihl střelit na Slovensku jelena a od pondělí učí a trénuje mladé fotbalisty na českobudějovickém sportovním gymnáziu, jak řekl v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

V pondělí jste šel poprvé do zaměstnání na sportovním gymnáziu v Českých Budějovicích. Jaký byl první den pana učitele?

Nejsem učitel, ale trenér mladých fotbalistů, kteří tu studují, jedná se o hráče Dynama. Hned mi svěřili třídní knihu (smích) a šli jsme na trénink. Máme třicet kluků od prvního do čtvrtého ročníku. Jsme na ně tři. Bylo to moc krásné, svůj první den ve škole jsem si užil jako za mlada, i když v jiné roli.

V Jihočeském krajském přeboru jste dal za Olešník už osm branek. Jste hvězdou týmu a soutěže...

Nikdy jsem si nehrál na hvězdu, jsem jeden z hráčů Olešníku, a tak mě i kluci berou. Rád poradím, ale nerozdávám moudra. Trénuji tak dvakrát týdně, je to fajn, protože nás chodí hodně. Odehrál jsem celých šest zápasů z osmi. Zatím poslední gól jsem dal o víkendu Rudolfovu, kde jsme uhráli remízu 1:1. První hattrick v přeboru se mi povedl proti Milevsku, které jsme porazili 6:0. V tabulce jsme druzí o bod za Českým Krumlovem, ten jediný nás porazil, ale o divizi se tu nemluví. Podstatné je, že nás to všechny baví.

Bývalý útočník David Lafata je středem zájmu v každém zápase

www.jihoceskyfotbal.cz

Konkurujete si se spoluhráčem Radimem Štosem, který dal o gól víc?

Vůbec ne! Jsme naprosto v pohodě, vyhovíme si. První zápas jsem hrál ve středové řadě, většinou ale nastupuji v útoku. Nevybírám si, to jsem nikdy nedělal. Kam mě trenér postaví, tam hraju.

To si fotbalový důchod moc neužíváte...

Kdepak, žádné lenošení. Už jste někdy potkal důchodce, který by měl čas? (smích) Doháním spoustu věcí, ke kterým jsem se jako prvoligový hráč nedostal. Ještě dřív, než jsem nastoupil na gymnáziu, trénoval jsem kluky v akademii Dynama, kde jsem si skoro před dvaceti roky poprvé zahrál ligu a dal první ligový gól. Mám na starosti hlavně útočníky, na gymnáziu trénujeme všechny kluky, bez rozdílu, na jaké hrávají pozici. Trénuji i přípravkou u nás v Dubném, za kterou hraje syn Toník, má také číslo 21. A k tomu dělám patrona reprezentace do šestnácti let, kterou vede Radek Bejbl.

Potkal jste se s patronem fotbalových akademií Karlem Poborským?

Oba jsme od Budějovic, ale viděli jsme se jednou na turnaji. Karel zaštiťuje akademie FAČR, já pracuji pro klubovou akademii Dynama.

David Lafata v souboji o míč

Sparta slaví 125 let od založení, jednu z etap nazvala Érou Davida Lafaty. Už jste se byl na Letné podívat?

To je pěkné, že po mně nazvali jednu éru... S jedním už skoro zaprášeným titulem (úsměv). Na Letnou jsem se ještě nedostal, ale Spartu vídám v televizi. Určitě tam někdy zajedu, když mám permanentku. Pořád jí fandím, ale Olešníku o víkendu hraje, kryje se mi to (smích).

Jste vášnivý myslivec. Vyhlásila zvěř v okolí pohotovost?

Vášnivý myslivec v tom smyslu, že miluju přírodu a rád do ní chodím i bez brokovnice, takže zvěř pohotovost vyhlašovat nemusí. Ale v září jsem si splnil léta odkládaný sen, byl jsem týden na Slovensku. Zařídil mi to bývalý šéf fotbalové disciplinárky, dnes Ombudsman ČOV doktor Alexander Károlyi. Kromě fotbalu, i když jsem nikdy před ním nestál, nás spojuje i myslivost. Bylo to nádherné, krásné období říje, trefil jsem i jelena.

Byl větší, než váš dosavadní rekordní úlovek z Rožmberka?

Každý je úplně jiný. Ten rožmberský byl unikátní, na jednom parohu korunový čtrnácterák a na druhém vidlicový desaterák. Slovenský jelen byl mnohem větší, krásný nepravidelný dvanácterák.

David Lafata znamená pro obranu soupeře velké nebezpečí

www.jihoceskyfotbal.cz