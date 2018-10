Omluva! Baroš pokorně píše, že ho mrzí nedělní exces se Slavií

"Mrzí mě, jak jsem reagoval, a chtěl bych se rozhodčím Ondřeji Berkovi a Zbyňkovi Proskemu za svá slova omluvit. Bohužel jsem neudržel emoce plynoucí z náročnosti zápasu a pocitu velké křivdy, s níž jsem se zkrátka v dané chvíli nedokázal vyrovnat," uvedl Baroš na klubových stránkách.

Odmítl však, že by do souboje se Součkem šel s úmyslem zranit protihráče, jak mu bylo po utkání z některých stran podsouváno. "To, že jsem se před soubojem díval na něj a ne na míč, plynulo z toho, že jsem věděl, kam asi míč přistane, a chtěl jsem mu jít do těla, aby míč propadl. On bohužel do souboje proti mému předpokladu nakonec nešel, a proto ten zákrok vypadal, jak vypadal. Nic zákeřného v tom z mé strany nebylo. Přesto jsem měl mnohem lépe zvládnout svou následnou reakci. Výroky, kterých jsem se dopustil, mě skutečně mrzí. A omlouvám se za ně," uvedl Baroš.

Podle některých zdrojů Baroš zahrnul rozhodčího hned na hřišti přívalem vulgarit nejhrubšího kalibru. Sám sudí popsal tuto situaci v zápise o utkání následovně. "Hráč po udělení ČK projevoval nesouhlas gesty a současně použil vulgární slova "to si děláš píču"."

Klub, zjevně v obavě z vysokého trestu pro hráče, v zápise o utkání vyslovil protest s tím, že rozhodně nešlo o úmyslný atak na obličej protivníka. "Klub je přesvědčen, stejně jako sám hráč, že se nejednalo o úmyslný útok a udeření hráče Tomáše Součka do obličeje," stojí v protestu.

Baník i bez vyloučeného Baroše v desíti Slavii porazil 2:1, ostravský útočník byl na čtvrtek předvolán k disciplinární komisi.