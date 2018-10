Opavský fotbalový klub chce koupit Čech s exekucemi. Nikdo se nemusí ničeho obávat, tvrdí

Podle rozhodnutí opavských zastupitelů by se měla novým strategickým partnerem opavského fotbalu stát společnost Group Privee & Cie Limited se sídlem v Dubaji. Tu zastupuje Čech Martin Groh. „Jsme zahraniční společnost, máme zahraniční partnery a ti mají zájem se zviditelnit nejen v Česku, ale hlavně v zahraničí," zdůvodnil investici Groh.

Podle dohodnutých podmínek má společnost, za níž podle Groha stojí francouzská banka Montpellier, do konce října, ještě před podpisem smlouvy, zaplatit 50 miliónů korun. V dalších deseti letech má pak podporovat klub částkou 25 miliónu korun ročně. „Výsledkem dohody je závazek, že se v Opavě bude deset let hrát profesionální liga, klub se nesmí přestěhovat a neměl by být změněn ani název. Třetina akcií zůstane v držení města, abychom případnou změnu činnosti a sídla zablokovali," uvedl opavský primátor Radim Křupala.

Situace nebudí důvěru

Prodej prošel i přes námitky některých zastupitelů, že jsou nuceni jednat pod tlakem. Na to upozornila také Transparency International. „Situace, kdy je svoláno mimořádné zastupitelstvo den před volbami, aby schválilo smlouvu s partnerem s nejasným vlastníkem, je značně kontroverzní, vzbuzuje řadu otázek a málo důvěry," stojí v otevřeném dopise mezinárodní protikorupční organizace.

Příliš důvěry nevzbudil mezi některými poslanci ani sám Groh, na kterého je vedeno několik exekucí ve výši několika set tisíc korun. Jejich existenci potvrdil, zároveň ale ubezpečoval, že klub bude v dobrých rukou. „Fotbal zůstane v takové podobě, v jaké je. Nikdo se nemusí ničeho obávat. Máme zájem o minimálně desetiletý horizont. Chceme dostat klub co nejvýš to půjde," řekl Groh. Zastupitelé přesto prosadili, že smlouva o převodu akcií bude podepsána jen v případě, že Groh doloží, že je oprávněn za společnost právně jednat a že kupující je součástí finančně zajištěné mateřské bankovní skupiny.

Vedení SFC Opava vstup klíčového partnera vítá. „Po sportovní stránce klub funguje. Největším problémem jsou peníze. Rozpočet klubu v první lize je zhruba 60 miliónů korun a bez partnera nevidím budoucnost klubu dobře. Proto zájemce vítáme. Klubu se v případě, že bude dohoda dotažena, velmi uleví," řekl předseda klubového představenstva Marek Hájek.

Loučení s Bohemians a návrat domů

Poslední utkání v brněnském azylu odehrají fotbalisté Opavy v neděli proti Bohemians (15 hodin). Navázat chtějí na předchozí dvě utkání, v nichž dokázali vyhrát. „Jsme na vlně a rádi bychom na ni zůstali a s Brnem se rozloučili vítězstvím," řekl před utkání srbský fotbalista Nemanja Kuzmanovič.

Na domácí stadión v Městských sadech už s novým vyhříváním, se ohromně těší. Nyní firma finišuje s pokládkou trávy a příští pátek, kdy Opava hostí v domácím poháru Jihlavu, bude hrací plocha připravena. „Zní to až neuvěřitelně, že se konečně po půlroce vrátíme domů. Mám z toho úplně husí kůži. Brnu děkujeme, že nás tam nechali hrát, ale doufám, že ho uvidíme až za rok v lize," smál se Kuzmanovič.