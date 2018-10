Páník první místo neřešil, Weber už nechce houpačku a nechápe vyloučení Matějovského

Po prvním poločase sobotního duelu fotbalové ligy na půdě Mladé Boleslavi by bod bral všemi deseti. Byť to neřekl, pravděpodobně z něj byl ostravský trenér Bohumil Páník zklamaný. „Přijít o vítězství v samotném závěru je vždy mrzuté. Navíc, když jsme hráli přesilovku. Vzhledem k průběhu hry jde ale o bod plusový," prohlásil Páník.

Jeho svěřenci necelý týden po pohádkovém obratu doma se Slavií (2:1), který zvládli i přes brzké vyloučení Milana Baroše, otočili výsledek i v Boleslavi. V půli prohrávali gólem Komličenka (na podzim dal už 11 branek), zkraje druhé půle ale vykouzlili dvě standardky jako přes kopírák. Hrubý poslal z pravé strany do velkého vápna luxusní centr, první zatloukl do branky hlavou obránce Šindelář, při druhém se prosadil útočník Šašinka.

„V první půli jsme byli bázliví, domácí nás potrestali. Do druhé půle jsme změnili hru, dvěma dobrými standardkami jsme zvrátili zápas. Cvičíme je každý čtvrtek. Vymýšlíme, zkoušíme. Kluci, kteří je zahrávají, se zlepšují. Vrací se nám to," těší Páníka.

Baník kvůli trefě „last minute" Petra Mareše přišel o možnost stanout minimálně do nedělního večera v pozici lídra. „To jsme vůbec neřešili. Zásadní pro nás je herní projev, kritéria hra splňovala jen ve dvacetiminutové pasáži po přestávce," podotkl Páník, který nechtěl hodnotit pětizápasový trest útočníka Milana Baroše za vyloučení se Slavií. „K této otázce se nebudu vůbec vyjadřovat," pravil ostravský kouč.

Zavděk bodem nakonec musel vzít i domácí trenér Jozef Weber, který aby měl nervy ze železa. Jeho celek nasedl na podzim na výsledkovou a výkonnostní houpačku. Jednou je schopen nastřílet soupeři šest gólů, zvítězit v Jablonci, aby za další týden totálně zklamal a vypadl v MOL Cupu s druholigovou Chrudimí. Nebo inkasoval šest branek v Plzni.

„Důvod znám. Vidíte, jak je naše mužstvo věkově složené. Baník měl o 56 let starší sestavu. My snad před sebou máme světlou budoucnost. Věřím, že výkony budou vyrovnanější. Vyjma dvou standardek byl výkon defenzívy konsolidovaný," pověděl Weber, který ocenil, že si Boleslav dokázala i v oslabení vytvořit tlak a vyrovnat.

„Myslím, že jsme si to zasloužili. Tento výkon nás může povzbudit," pověděl Weber, který byl překvapený z vyloučení Matějovského pět mint před koncem. Údajně za protesty. „Z lavičky nebylo vidět, co se událo. Marek prý žádný hanlivý výraz nevyslovil, tak nevím, za co šel ven. Pokud budeme každý zápas odezírat z úst pětatřicetiletým hráčů, nedohraje jich víc," kroutil hlavou Weber.