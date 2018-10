Anglický týden s Polnou nezvládli. Jeden z nejhorších výkonů, láteří kouč Sparty

Měli se vyhoupnout do čela tabulky a vyvinout tak tlak na největší konkurenty. Na rozdíl od nich totiž nemuseli během anglického týdne cestovat za silnými soupeři do Evropy, ale jen na hřiště divizní Polné. Jenže sobotní pokračování fotbalisté pražské Sparty hrubě nezvládli. Po mizerném výkonu padli na půdě předposlední Olomouce a druhou ligovou porážkou v řadě vybídli Slavii s Plzní, aby jim v neděli odskočily již o čtyři body.

Dva výjezdy ven, dvě první porážky v soutěži. Sparta rychle chytila nedávnou chorobu. Na hřištích soupeřů je neškodná.

„Zaplatili jsme za první poločas. Od dvacáté minuty do konce poločasu jsme podali určitě jeden z nejhorších výkonů za dobu mého působení. Dokonce si dovolím tvrdit, že vůbec za dobu, co jsem ve Spartě zpátky. A byli jsme po zásluze potrestáni," nebere si trenér Zdeněk Ščasný servítky.

Stanciu, který se nechal vyloučit v Plzni, chyběl Letenským víc, než si představovali. „Na některé posty jsme neměli lepší řešení, ale na čtyřech až pěti místech jsme nepodali optimální výkon. To byl velký rozdíl mezi námi a Olomoucí, která hrála rychle, kombinačně, chodila do soubojů a my jsme zápas do poločasu nezvládali," láteří Ščasný.

Ostuda, má jasno Radakovič

Stoper Uroš Radakovič v létě přestoupil na Letnou právě z Olomouce. Návrat na Hanou mu řádně zhořkl.

„Způsob, jakým jsme prohráli, je ostuda. Náš výkon hlavně v první půli nebyl dobrý. Musíme začít dávat góly, ve dvou zápasech jsme se ani jednou netrefili. Takhle se vyhrát nedá," uznává Radakovič.

„Máme štěstí, že teď bude reprezentační pauza. Musíme se dát do kupy, uklidnit se a začít víc pracovat. Kvalitu máme, ale musíme začít hrát tak, jak umíme. Jsme fakt zklamaní," líčí obránce.

Pauza bude pro mužstvo krušná.

„Pro nás není dobré, že jsme prohráli dvakrát za sebou. Teď si všechno musíme zanalyzovat a vyhodnotit. Musíme se dát do pořádku. Pokud chceme hrát na špici, a tam my samozřejmě musíme zůstat, tak musíme po pauze nastoupit v jiném rozpoložení," uvědomuje si trenér Ščasný.