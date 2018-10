Bohemku stíhají pohromy. Kouč Hašek přišel o druhého syna

„Celý podzim máme personální problémy, chybí nám hráči, teď díky reprezentační pauze jsme byli schopni sestavit jedenáctku, která byla připravena kondičně. Chtěli jsme hrát velmi náročný fotbal, soupeře uštvat a usprintovat. Škoda, že v sestavě chyběli Filip Hašek a Jakub Nečas, s nimi bychom byli ještě nebezpečnější. Z několikáté šance jsme šli do vedení, ale zranil se nám Martin Hašek. Konečně, když byl po zranění kolena stoprocentně připravený, vydrželo to jen dvaadvacet minut. Po faulu v šestnáctce se znovu zranil a vypadá to na tři týdny. Něco mu vypadlo v rameni a zase naskočilo. Bolelo ho to, ale nemohlo se to podle lékaře zhoršit. Proto jsem ho na hřišti držel, věděl jsem, že bez něj budeme mít problémy. Když ho to hodně bolelo, volal, že chce střídat, zlobil se, když méně, nic neříkal," konstatoval kouč Hašek.

„Věřil jsem, že ho dají doktoři v poločase dohromady, ale nešlo to. Potřebovali jsme také čas vymyslet, co dál. Stáhli jsme Hilála, který pár let zpátky hrával záložníka, ale ještě jsme to nikdy nezkoušeli. Takže nám tam hráli stoper a útočník. Neměli jsme velkou ambici zápas vyhrát. Po krásné akci jsme ale šli do vedení a já začal o výhře zas přemýšlet, ale vydrželo mi to snad 30 vteřin, než soupeř vyrovnal. Za bod musíme být rádi, i když ve mně zůstává, že jsme mohli pomýšlet i na víc," dodal zkroušeně. Ve druhé půli poslal na hřiště ne zcela doléčeného Dominka Maška.

Hašek nahrazení syna vymyslel originálně. Z útoku stáhl do středu zálohy bahrajnského reprezentanta Jusúfa Hilála, který v prvním poločase proměnil penaltu. „Šel na ní, protože nikdo jiný z exekutorů tam nebyl. Jeho nic nerozhodí. Jeho stažení do středu zálohy byl dobrý tah. Na míči byl klidný, to jsme potřebovali, ale bylo vidět, že nemá potřebné návyky v defenzivě. Úkol splnil, zvládnul to, ale nemáme v plánu ho předělávat, pravil Hašek.

Spokojený byl s nasazením týmu, navíc domácí měli i několik šancí. V první půli tři veliké spálil Jan Záviška. Ve druhém poločase dal gól na 2:1. Svojí rychlostí děl soupeři velké problémy. „Záviška je rychlý a měl úkol trhat obranu Plzně svými sprinty. Ve čtvrtek po tréninku jsem mu říkal, že se měl narodit jako kůň, ale Bůh si to na poslední chvíli rozmyslel. Celý týden vypadal fyzicky nařachle, ale svým pátečním výkonem potvrdil, že možná měl běžet Velkou pardubickou," dodal s úsměvem Hašek, který tvrdí, že Záviška, ale i Hilál budou ještě rychlejší. „Soupeři utečou i s míčem," zdůraznil. Co si však teď hodně přeje, je přestávka, aby se hráči znovu dali zdravotně dohromady.