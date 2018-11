Jak Rada novináři bez mrknutí oka vypnul diktafon. Záškodník? Nebyl v tom úmysl, říká s úsměvem kouč

Vtípek trenéra, záškodnická akce vůči soupeři? „Nic takového, já ani nevěděl, že to vypínám, nebyl v tom úmysl," vysvětlil Petr Rada s úsměvem situaci, která je patrná po zhruba 15 sekundách videa.

https://www.facebook.com/FKJablonec/videos/2172145459714794/

„Víceméně jsem chtěl být za dobráka a přitáhnout to blíž a omylem jsem tam něco zmáčknul, ani nevím co. Jestli jsem tím někomu uškodil, tak se mu omlouvám a klidně mu tiskovku zopakuji znovu," vzkázal Rada s tím, že ve světě moderní technologie není velkým expertem.

Repetice však nebude potřeba. „Po tiskovce jsme se tomu všichni zasmáli a kolegům z Bohemky jsme nabídli náš záznam z tiskovky," prozradil Bergman.

Jeden z nejzkušenějších trenérů v lize však zaujal už předtím při samotném zápase s týmem z Ďolíčku, když ještě emotivněji, než je u něj zvykem, slavil dva góly Martina Doležala. „Ani jsem to neviděl, asi se inspiroval u Mourinha," usmál se Doležal. „Ale je dobře, že s námi trenér takhle žije. Je to náš dvanáctý, možná i patnáctý hráč," dodal.

Kouč Jablonce Petr Rada je známý svým impulzivním projevem.

Alexei Filippov

Co Rada dělal? Po první Doležalově trefě na 2:1 běžel 60letý kouč až téměř k rohovému praporku ke klubku juchajících hráčů.

„Bylo to ve mně. Běžel jsem tam, ale pak jsem si uvědomil, že bych neměl, ale rozhodčí říkal, že je to v pořádku," poznamenal Rada.

A po druhém zásahu na 3:1 neváhal, skočil na trávník rybičku. „Mám rozbitý koleno, bolí to... ale stojí mi to za to, hlavně, že hráči jsou zdraví. Emoce šly ze mě, protože jsem věděl, že to musíme vydřít. Měl jsme radost za kluky, že to takhle odmakali a vydali ze sebe maximum. Měl jsem z toho ohromnou radost," poznamenal Rada.

Autor druhého a třetího jabloneckého gólu Martin Doležal.

Radek Petrášek

A druhý den po utkání ho potěšila i dodatečná nominace Doležala do národního týmu pro přátelský zápas v Polsku a v Lize národů se Slovenskem. „Je to ocenění hlavně Martinovy práce. Přeji mu to, protože je to pracovitý, poctivý kluk. Myslím, že si to zaslouží," uzavřel Rada.