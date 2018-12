Fotbalová Sparta má první posilu. Kdo má letenský tým pomoci vytáhnout z bídy?

První posilou fotbalové Sparty do druhé části letošní sezony je švédský reprezentant David Moberg Karlsson. Křídelní záložník podepsal na Letné smlouvu na tři a půl roku. Informaci zveřejnily internetové stránky Sparty. "Sparta je obrovský klub. Když se o vás takový tým, největší tým v zemi zajímá, je to velká čest. Jsem šťastný, že se povedlo přestup dotáhnout," svěřil se fotbalista.

David Moberg Karlsson přichází na Letnou ze švédského Norrköpingu, jenž letos až do posledního kola bojoval o titul ve švédské nejvyšší soutěži (hraje se systémem jaro - podzim). Norrköping nakonec skončil těsně o dva body druhý za AIK Stockholm.

🖊️ POSILA | První zimní posilou Sparty se stává 🇸🇪 švédský záložník David Moberg Karlsson, který na Letné podepsal smlouvu na tři a půl roku! #acsparta



➡️ https://t.co/fyEilfJIoO pic.twitter.com/JVM2BWN85j — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 10. prosince 2018

Čtyřiadvacetiletý David Moberg Karlsson byl výraznou oporou týmu, když nastřílel deset branek a na další tři přihrál.

Švédskou nejvyšší soutěž okusil Karlsson poprvé v roce 2010 v dresu IFK Göteborg, po třech letech přestoupil do anglického Sunderlandu, v Premier League si ale nezahrál. V létě 2014 se vrátil do Švédska a dva roky působil v Nordsjaellandu. V roce 2016 přestoupil do Norrköpingu. Ve švédské reprezentaci Karlsson debutoval v roce 2017, dosud odehrál tři zápasy a vstřelil jeden gól.

„Když jsem šel do Sunderlandu, byl to pro mě velký krok v kariéře, teď se pokusím najít vhodnější úroveň. Tou by Sparta mohla být," nechal se nedávno slyšet fotbalista. Nakonec tedy nabídce z Letné neodolal a zkusí pomoci Pražanům k lepším výsledkům.