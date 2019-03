Proto jsem se vrátil do Příbrami, abych zase dával góly, jásal Matoušek po bleskové trefě

Poslední gól v příbramském dresu vstřelil dvacetiletý Jan Matoušek 28. srpna Liberci, jenže to stačilo jen na zmírnění prohry 1:3. Pak odešel za 42 milionů korun do Edenu. Ten první po návratu domů na hostování dal v sobotu Karviné už po minutě. Nakonec jím pomohl k cennému vítězství 2:1.

Trefil jste se po 63 sekundách. Dal jste někdy tak rychlý gól?

Co si pamatuji, tak nikdy. Ta trefa znamenala rychlé uklidnění.

Po utkání v Olomouci jste řekl, že prohru berete na sebe, protože jste spálil jednu velkou šanci. Tím gólem jste to odčinil?

Jako podhrotový hráč nebo útočník bych měl góly dávat pořád. Jednou ho dám, podruhé ne, to se stává i lepším hráčům. Není to ale jen o mně. Kluci to vzadu dobře obrání, dají mi průnikovou přihrávky a už je jen na mně, co s tím udělám. Dneska to vyšlo (úsměv).

Hráči Příbrami se radují z vítězství nad Karvinou.

Kateřina Šulová, ČTK

Vzpomněl jste si, že poslední gól za Příbram jste dal před půl rokem?

Vzpomněl... Ligové góly dávám jen v Příbrami, tenhle byl pátý. Chtěl jsem na ty podzimní, nebo spíš letní navázat už dnes a povedlo se to. Doufám, že to takhle bude pokračovat.

Na vás bylo celý zápas vidět, že jste hrál s velkou chutí. Chtěl jste se doma ukázat?

Jsem tady doma, odehrál jsem tu spoustu zápasů. Proto jsem se vrátil do Příbrami, abych zase dával góly, nabral zápasovou zkušenost, a herní minuty, které jako mladý hráč potřebuji. Je super, že zase mohu hrát celé zápasy. To mi pomůže, abych se dostal do herní pohody, v jaké jsem byl před odchodem do Slavie. Věřil jsem, že už dám také gól, naberu větší sebevědomí a Příbrami v dalších zápasech pomohu ještě víc.

Cítíte tlak a velké očekávání?

Vím, co se ode mne čeká, nemám s tím problém.

Trenér Příbrami Josef Csaplár během utkání s karvinou..

Kateřina Šulová, ČTK

S Karvinou jste získali tři cenné body...

Každé vítězství je důležité, ale tohle cennější o to, že jsme se od Karviné, která je patnáctá, odpoutali na devět bodů.

V první půli jste měli zápas ve své moci, měli několik šancí, po změně stran jste se báli o výsledek. Co se stalo?

Za ten výpadek ve druhé půli jsme si mohli sami. Přestali jsme hrát naši kombinační hru, dokonce i běhat. Karvinou jsme pustili do hry a ta vyrovnala. Naštěstí jsme zápas otočili. Kdybychom ale hráli to, co v prvním poločase, mohli jsme zápas dohrát v klidu a třeba vyhrát i vyšším rozdílem.

Lazar Djordevič z Karviné (vlevo) v souboji s Antonínem Fantišem.

Kateřina Šulová, ČTK

Vy jste připravil po svém gólu lahůdku Antonínu Fantišovi, ale on netrefil zívající branku. Vynadal jste mu?

Kdepak, to se stane každému, i nejlepší hráči spálí takové šance. Tondovi jsem řekl, ať zvedne hlavu, že dá gól z další šance.

Ve Slavii jste toho moc neodehrál, ale dal jste vítězný a důležitý gól v Evropské lize na hřišti Kodaně. Jak ten půlrok v červenobílých barvách berete?

Kladně i záporně... Vyzkoušel jsem si, jaké to je v tak velkém klubu, a tak velké konkurenci. Tím záporem je fakt, že jsem se víc neprosadil. To je ale moje chyba. Kdybych lépe využil herní příležitosti, které jsem měl, a dal v lize nějaké góly, asi bych hrál. Věřím, že v létě se vrátím zkušenější a tím i v lepší pozici.

Budete se spoluhráči v kontaktu i nyní, kdy je čeká důležitá bitva se Sevillou v Evropské lize?

Samozřejmě, první zápas v Seville uvidím v televizi, ale na odvetu pojedu do Edenu.