Skuhravému návrat do Opavy nevyšel. Dukla prohrála a znovu je poslední

„Ten transparent byl pro mě krásný a úsměvný. Opavští fanoušci jsou skvělí, to je prostě jasná věc. Já k nim mám úctu a jsem rád, že oni projevili úctu mně. Takhle to má být. Jsem rád, že ten zápas proběhl v klidu," řekl Skuhravý, který do Opavy před touto sezonou po třinácti letech vrátil nejvyšší soutěž. Po výhře nad Jabloncem v 7. kole ale z rodinných důvodů na lavičce Slezského FC skončil a krátce na to kývl na nabídku Dukly Praha. A to mu mnozí příznivci, i někteří hráči Opavy, měli za zlé.

„Moc jsem se do Opavy těšil, protože, když jsem odsud odcházel, bylo hřiště rozkopané a my hráli ligu v Brně. Jsem tady poprvé a domácím opravdu závidím nádherné hřiště. Na lepším jsme nehráli," říkal Skuhravý, který s Duklou přicestoval do Opavy o den dříve, stihl proto i několik setkání. „Měl jsem třeba schůzku se Zdenou Pospěchem. To mě moc potěšilo," svěřil se 44letý trenér.

Zleva Jan Schaffartzik a Dominik Simerský z Opavy, Vojtěch Hadaščok a Pablo González z Dukly Praha, Jaroslav Svozil, Jakub Janetzký a Matěj Hrabina z Opavy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Výsledek ze hřiště už ho tolik netěšil. „Vstoupili jsme do utkání přesně tak, jak jsme nechtěli a pěti nebo šesti fauly nefauly jsme domácím nabídli několik standardek, ve kterých jsou silní, což i potvrdili vedoucím gólem," litoval Skuhravý.

Dukla po inkasovaném gólu držela míč častěji, nevyužila ale ani přesilovku po vyloučení opavského kapitána Žídka ve 38. minutě. Obzvláště, když i ona dohrávala od 53. minuty bez vyloučeného Ostojiče.

Fotbalisté Opavy se radují z gólu proti Dukle.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Tohle byl pro mne klíčový moment utkání. Byla to nedisciplinovanost a porušení týmové disciplíny. Suma sumárum, kdo utkání neviděl, neuvěří, že jsme ho mohli 0:2 prohrát," zlobil se Skuhravý.