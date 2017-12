Potvrzeno! Slavia má nového trenéra, přichází Trpišovský

Dohadům je konec. Fotbalovou Slavii povede v nejvyšší soutěži Jindřich Trpišovský, dosavadní kouč Liberce. Úřadující mistr a momentálně druhý tým tabulky v pátek oznámil, že našel náhradu za odvolaného Jaroslava Šilhavého. „Cílem je, aby Slavia pod Jindřichem Trpišovským a jeho týmem co nejdříve budila respekt soupeřů, hrála agresivní a útočný fotbal a měla vůli a sílu vítězit do posledních okamžiků každého ligového nebo mezinárodního zápasu,“ uvedl k příchodu nového trenéra předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Slavii navštívil v pátek předčasně Ježíšek a nadělil červenobílým nového trenéra. Do Edenu přichází dosavadní kouč Slovanu Liberec Jindřich Trpišovský, jenž po podzimu druhý celek tabulky přebírá s celým realizačním týmem.

Hlavní slovo při výběru nového trenéra měl sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar, který na internetových stránkách klubu z Edenu angažování Trpišovského okomentoval.

„Mám celkem jasnou představu o tom, jakým fotbalem by se měla Slavia prezentovat. Považuji za důležité, aby trenér do této filozofie zapadal, ba co víc, aby byl schopen ji rozvíjet. A to ať jde o způsob samotné hry nebo o přípravu týmu. Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že Jarda Šilhavý ve Slavii skončí, tak jsem s některými trenéry, kteří připadají v úvahu, mluvil. Jsem moc rád, že jsme se dokázali dohodnout s Jindrou a potažmo s Libercem. Znám dobře jeho práci," vysvětlil volbu Trpišovského sportovní ředitel klubu Jan Nezmar.

„Na působení ve Slavii se ohromně těším. Vnímám, že jdu do nejstaršího českého klubu s ohromnou fanouškovskou základnou. Chci dennodenně pracovat tak, abychom byli společně úspěšní. Cítím velký závazek k lidem, kteří přijdou na stadion. Jsou nejdůležitější, věnují nám svůj čas i peníze, když kupují vstupenky. Pro mě je zásadní, abychom odváděli tu nejlepší práci a oni na nás byli hrdí," hledí ke svému angažmá ve Slavii nový trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

O úspěšného kouče s atributem bílé kšiltovky sešívaní velmi stáli. Trpišovský si nakonec s ambiciózním klubem plácl, přestože stadión U Nisy se mu neopouštěl s lehkým srdcem.

„Slovan mám hrozně rád, přilnul mi k srdci. Máme za sebou skvělý podzim, mám skvělé hráče a skvělý realizační tým. Jsem tady maximálně spokojený," říkal v rozhovoru pro Právo a Sport.cz před dvěma týdny.

U Nisy progresivního kouče nahradí David Holoubek, úspěšný trenér sparťanské mládeže, který v minulé sezóně vedl i sparťanské áčko. Poté se však vrátil k sedmnáctce.

Severočeský tým měl velký zájem i o Romana Skuhravého, jenž však upřednostnil setrvání v Opavě, s níž bojuje o první ligu. Ve hře byli i Martin Hašek a Martin Svědík. Nakonec se U Nisy podle všeho dohodli s Holoubkem.

Teď ho čeká druhé prvoligové angažmá v aktuálně čtvrtém týmu, kde by se mohl potkat například s Matějem Pulkrabem či Filipem Havelkou, kteří na severu hostují z pražské Sparty. Angažování Holoubka už potvrdil severočeský klub.