Stanciu bude nejdražším hráčem české ligy. Fialky čekají na návrh Sparty

Jednání jdou do finále. Ještě před odletem na první soustředění do Španělska by měla fotbalová Sparta představit novou tvář. Vysněnou posilou se má stát rumunský záložník Nicolae Stanciu. Podle zákulisních informací jeho Anderlecht nakonec Letenským o dost slevil. Přesto bude Rumun stát do 120 miliónů korun, což z něj udělá suverénně nejdražšího hráče v historii české ligy.