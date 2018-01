Stanciu letí podruhé do Prahy. Teď už ale na první trénink se Spartou

Stále ještě nemá stoprocentní jistotu nového angažmá, přestup je však na spadnutí. Proto rumunský záložník Nicolae Stanciu prožil hektický víkend. V pátek ráno se vrátil z Prahy do Bruselu vyřídit vše potřebné, v neděli večer už je očekáván zpátky v české metropoli. V pondělí by se měl konečně stát posilou fotbalové Sparty a poprvé si zatrénovat s novými spoluhráči.

Nekonečná přestupová sága nejspíš přece jen dospěje ke konci, který si na Letné přejí. Nicolae Stanciu by měl v pondělí přestoupit a Anderlechtu do Sparty a stát se nejdražším fotbalistou v historii české ligy.

Bruselský klub se v pátek pokusil ještě o něco navýšit fixní přestupní částku 112 miliónů korun, která se díky bonusům může při naplnění smlouvy až do roku 2022 reálně vyšplhat až na 135-140 miliónů korun...

Jednání pak přerušil víkend, který rumunský záložník využil k vyřízení potřebných náležitostí. V pátek brzy ráno odletěl z Prahy do Bruselu, aby zařídil vrácení auta, bytu a dalších věcí od Anderlechtu.

V neděli večer už je na cestě zpátky, nyní už na delší dobu. Dohoda klubů by podle zákulisních informací měla být v pondělí definitivně stvrzena.

„Je to pravda, celou dobu jsem byl optimistou. A vše je na nejlepší cestě. Nik je na cestě do Prahy, v pondělí už by měl trénovat se Spartou," avizuje hráčský agent Pavel Zíka z agentury Global Sports, který je prostředníkem při jednání obou stran.

Sparta ještě stále usiluje také o afrického záložníka Guélora Kangu z CZ Bělehrad. Zatímco srbský klub je s jeho odchodem srozuměn, s hráčem samotným se zatím Letenští na podmínkách nedohodli.