Zůstalo u textovky. Slávistický boss Tvrdík s vyšší nabídkou na televizní práva na fotbalovou ligu nepřišel

Jako by ani plzeňský Michael Krmenčík nechtěl vědět, jak to s televizními právy dopadne..

Český fotbal má s Pragosportem, v němž je předsedou představenstva a faktickým vlastníkem někdejší místopředseda fotbalového svazu Jaroslav Vacek, uzavřenu smlouvu ještě na dva roky. Přesto se už nyní rokuje o budoucnosti televizních práv na léta další.

„Půl roku jsem jednal s Pragosportem, aby se nový model ligy a zvýšení počtu zápasů promítlo do hodnoty televizních práv,“ připomínal Svoboda i to, že od sezóny 2018/2019 bude nejvyšší domácí fotbalová soutěž zahrnovat nadstavbu a on se ji snažil zúročit ve vyšším finančním profitu.

„Před měsícem jsem s konkrétní nabídkou Pragosportu seznámil kolegy z výboru Ligové fotbalové asociace a ti ji následně rozeslali i do klubů.“

Částka 150 miliónů korun ročně, kterou Pragosport nabízí na léta 2020–2024, však připadla šéfovi fotbalové Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi ostudná, což rozhlásil do světa prostřednictvím sociálních sítí.

„Je to totální ostuda. Předložíme vyšší nabídku ze společnosti Medea/TvBarrandov,“ napsal.

K serioznim tematum. Zitra predklada vedeni LFA navrh na prodej medialnich prav exklusivne spolecnosti Pragosport na leta 2020/2024 za 150 milionu Kc rocne. Je to totalni ostuda. Predlozime vyssi nabidku ze spolecnosti Medea/TvBarandov. Fotbal pro fanousky. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 28. února 2018

„Já od něho ovšem dostal na mobil jen textovku a poté jsem se pouze doslechl o jeho vzkazu na sociálních sítích,“ reagoval na pohoršení slávistického bosse Dušan Svoboda.

„V textovce psal, že jednal se společností TV Barrandov, vzbudil v ní zájem o fotbal a předloží nabídku.“

Na čtvrtečním ligovém grémiu ovšem nezazněla žádná konkrétní nabídka ani od Tvrdíka, ani od Slavie.

I tak bylo rozhodování o prodeji televizních práv odloženo s tím, že grémium vyčká, zda šéf Slavie či TV Barrandov s konkrétní nabídkou přijdou.

Konkurenční prostředí chybí

„Myslím, že jsem vyjednal maximum možného, prostě to, co je pro kluby nejlepší,“ přijal resumé s nadhledem šéf LFA Dušan Svoboda. „Objemy financí za televizní práva neurčuje ani Pragosport, ani Svoboda, ale konkurenční prostředí,“ připomínal, že právě to v tuzemsku chybí.

„Také doufám, že se někdy vytvoří. Byl bych jen rád, aby i k nám přišel někdo jako Sky v Anglii a roztočil podobnou finanční spirálu, jakou zažila Premier League,“ prohlásil Svoboda.

Resumé války o televizní práva je tudíž po čtvrtečním grémiu prosté – buď bude přece jen prodloužena smlouva s dosavadním vlastníkem Pragosportem, nebo v případě zájmu dalšího subjektu bude vypsáno výběrové řízení.

Což ovšem předpokládá, že slávistický šéf Tvrdík, resp. jím zmiňovaná TV Barrandov s nabídkou přijde.

„Zatím ji nemáme, takže se ani nemáme o čem bavit,“ připomněl Svoboda, že dosud zůstalo u Tvrdíkovy textovky a jeho zvěsti na sociálních sítích.