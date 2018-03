Plzeň doma ztratila s Libercem, Slavii pomohlo otočit zápas s Olomoucí i video

Michael Krmenčík z Plzně se raduje ze svého gólu do liberecké sítě.

Osmkrát za sebou nedokázala Slavia porazit Olomouc a v nedělní přímé bitvě o druhé místo se v Edenu dlouho zdálo, že se jí to opět nepovede. Zvlášť když Hála krátce před dovršením hodiny hry pláchl domácí obraně a poslal Hanáky do vedení. Škoda hrající 250. ligový duel ale srovnal a o sedm minut později náhradník Tecl skóre otočil. Jeho trefu uznal hlavní sudí Orel až dodatečně po konzultaci s kolegou u videa, který vyloučil, že by Tecl skóroval z ofsajdové pozice. Na konečných 3:1 pak uzavřel Van Buren.

Parádní formou disponuje v jarní části soutěže Jablonec, který vyhrál i čtvrtý ligový zápas, když tentokrát doma porazil Ostravu 2:0. Góly se o tom po změně stran zasloužili Doležal s Jovovičem. Severočeši tak ztrácí na čtvrtou Spartu už jen bod, Baník naopak zůstává poslední se sedmibodovou ztrátou na první nesestupovou pozici.

Lídr tabulky vyhrál jediné z posledních čtyř ligových utkání a v jarní části nejvyšší soutěže ještě nezvítězil a nedal gól (remíza a porážka). Potřebuje tedy zabrat a má šanci - Plzeň vyhrála posledních šest zápasů s Libercem.