Baroš: Petržely je mi líto. Přijde mi, že kolikrát ani neví, co mluví

„Vzkaz pro pana Petrželu nemám. Je mi ho docela líto, tohle nemá zapotřebí. Přes noviny si s ním nic vyřizovat nebudu. Nevím... Přijde mi, že kolikrát ani neví, co mluví," řekl útočník Milan Baroš, na jehož adresu nynější kouč Zlína uvedl, že potřeboval v Baníku kouče (Páníka), kterého bude ovládat.

„Je to boj pana Petržely. Moje odpověď byla na hřišti, vyhráli jsme, to se cení nejvíc," podotkl Baroš. Že měl Baník o motivaci postaráno, přiznal útočník Tomáš Poznar, který připravil vedoucí gól průnikem po levé straně.

„Mrzí mě to z pohledu pana Petržely. Je uznávanou osobou v českém fotbale, ale ty jeho výroky, myslím, do fotbalu nepatří. Měl by se starat o sebe, a nás nechat na pokoji. Jestli cítí zášť vůči Baníku, nevím. Vyhráli jsme, takže zafungovala snad i trochu karma," prohlásil Poznar.

„Ano, hráče slova trenéra Zlína namotivovala. Měli je v hlavách, napružila je. Musel jsem je mírnit a upozornit, aby tyto věci nepřešly hranici. Zápas kluci zvládli perfektně, především druhý poločas," lebedil si Páník, který byl zkraje jara odejit ze Zlína. Vzápětí převzal Ostravu.

Cítí po triumfu nad „svým" Zlínem satisfakci? „Nejde o moji výhru, nýbrž o vítězství Baníku. Týmu pomůže k sebevědomí, zase jsme se posunuli o krůček v boji o záchranu," dodal Páník, jehož mužstvo postavilo Petrželův výrok o nezachránitelnosti na hlavu. Na čtrnácté Slovácko, které hraje v neděli s Karvinou, totiž ztrácí už jen bod.

„Baník mě celkem nezajímá. Rok se trápil, nevyhrál prakticky nic. Teď vyhrál ve Zlíně, moc jsme mu pomohli. Má šanci jako všichni, co jsou dole," uvedl Petržela.