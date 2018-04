Neprohráváme, ale my už potřebujeme i vyhrát, vnímá po páté remíze stoper Karviné Hošek

Na jaře držíte neporazitelnost, ale těší vás to vůbec po takovém výkonu?

Ono je pěkné, že jsme zase neprohráli, ale my už potřebujeme znovu zvítězit. Byl to z naší strany špatný výkon a my teď jedeme na Slavii, kde to bude velmi těžké. Ale nezbývá nám, než tam něco urvat.

Doma jste zvyklí soupeře přetlačit, proti Slovácku se vám to ale vůbec nedařilo...

Bylo to fakt špatné. Každý zápas je jiný a Slovácko ukázalo svou kvalitu na balónu a k ničemu nás nepustilo. Sami cítíme, že to bylo špatné. Prohrávali jsme souboje, neměli jsme odražené míče. Takhle se prostě dál hrát nedá.

Jedinou šanci Karviné jste měl 25. minutě vy, když jste po rohovém kopu hlavou trefil břevno. Mířil jste pod něj, nebo spíše jen vracel míč před branku?

Já jsem byl na zadní tyči a snažil jsem se to nacpat před branku. A vyšlo to to tak, že to spadlo na břevno. Škoda, že se to tam neodrazilo k někomu z nás. Ale to břevno byla spíše taková náhoda.

Jak bylo těžké pro obranu, když jste viděli, že ve středu pole i v útoku prohráváte?

Slovácko to má založené na rychlosti. Malí hráči se snaží pronikat a museli jsme si hlídat ty jejich náběhy. Ale myslím si, že v tomhle směru jsme to docela zvládli. Nedostali jsme gól, ale my potřebujeme vyhrát.

Tabulka je našlapaná. Jste devátí, ale nedaří se vám uniknout z bojů o záchranu, jak moc je to nepříjemné?

Tak to prostě je. S tím nikdo nic nenadělá. Takhle se liga vyvíjí a my musíme bojovat a zkusit se nějakým zápasem utrhnout.

Bodujete, na jaře jste ještě neprohráli, ale nejste stále zachránění. Není to trošku ubíjející?

Samozřejmě, tu tabulku asi všichni vidí, ale všechno je o jedné dvou výhrách. Remízy jsou pěkné, neprohráváme. Ale lepší je jednou prohrát a dvakrát zvítězit než mít pět bodů z pěti remíz, které nám pak můžou být k ničemu. Ale stále máme nějaký malý náskok a budeme se ho snažit udržet.