Bod neberu. Kdybych to trefil, vyhráli bychom, povzdychl si záložník Slovácka Machalík

Úplně sám byl po přihrávce Navrátila šest minut před koncem utkání v Karviné před domácí brankou David Machalík. Z hranice malého vápna ale fotbalista Slovácka vymezený prostor minul. Místo tří bodů tak Slovácko bralo v Karviné jediný. „To měl být jasný gól. Měl jsem to sice na dlouhou nohu, ale hlavně jsem to špatně trefil. Měli jsme tady vyhrát. Kdybych to dal, vyhráli bychom. Bod neberu,“ vykládal Machalík.