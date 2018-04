Plzeň ztratí i zápas se Spartou, tuší sázkaři. Favoritem ovšem zůstává Viktroria

Jakkoliv už se zdálo, že v aktuálním ročníku české fotbalové ligy bylo o titulu rozhodnuto už před Vánocemi, série zaváhání Viktorie dala naději Slavii, která aktuálně ztrácí už pouze 7 bodů. A víkendové kolo může hodně napovědět. Plzeň se dostala pod tlak a ve Štruncových sadech přivítá tým, který je pod tlakem od prvního do poledního zápasu. Sparta pro kvalifikaci do pohárové Evropy potřebuje body jako prase drbání, Viktoria musí odmítnout spekulace a odrazit dotírající sešívané. Favoritem šlágru je podle bookmakerů Plzeň, sázející se ovšem kloní spíše k Letenským.

Víkendový šlágr nebude žádná oťukávaná. Oba kluby potřebují naplno bodovat. Nemít titul by byl pořádný průšvih pro Plzeň a to samé by znamenalo pro Spartu neprojít do pohárové Evropy. Na koho byste si v neděli vsadili?

Třeba bookmakeři Tipsportu kurzem 2,15:1 na výhru domácí Plzně říkají, že Západočeši mají k vítězství a třem bodům přece jen blíž. Jenže když kancelář vyhodnotí, jak sázkaři zatím tipují, vychází to poměrně jasně pro Spartu. „Šedesát procent tiketů je u nás vsazeno na výhru Sparty v kurzu 3,72:1. Na Plzni leží deka. Fotbalově se jí nedaří, ztrácí body, Slavia mocně ukusuje z náskoku a Sparta cítí, že tohle sousto leží jak na zlatém podnose," komentuje názory sázkařů před zápasem jara bookmaker Petr Urbanec.

Jeho kancelář dokonce vrátila do hry kurz na zisk titulu pro Plzeň (byť je to stále „tutovka" 1,02:1), který vzhledem k náskoku Viktorie v nabídce dlouhé měsíce chyběl. Proti Plzni se dá vsadit v kurzu 15:1. Tato hodnota odpovídá nejvíc situaci, kdy by se mistrem stala Slavia. Tipsport má vypsané i další možnosti umístění: Slavia bude do 2. místa - kurz 1,2:1, Sparta bude do 2. místa - kurz 10:1, Sparta do 3. místa 2,8:1.

Plzeň dráždí hada bosou nohou

Letenským se v Plzni dlouhodobě nedaří, navzdory tomu jsou ale sázkaři nakloněni spíše na stranu Sparty. Celá polovina dosavadních vkladů směřuje také u konkurenční Fortuny na výhru Hapalova týmu, na remízu připadá 15% a na domácí Plzeň 35%.

„Ani jeden z týmů se nenachází ve zrovna ideální situaci. Spartě ujíždí pohárový vlak, který se sice v posledním kole podařilo trochu přibrzdit, Plzeň doma je ale přece jen těžší váha než Dukla venku. Svěřenci kouče Vrby naproti tomu celkem solidně dráždí hada bosou nohou. Čtrnáctibodový náskok je najednou poloviční a pokud by bodový výprodej pokračoval, bylo by to s oslavami titulu ve Štruncových sadech už opravdu na pováženou," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker kanceláře.

V poněkud schizofrenní situaci se před víkendem ocitají slávisté. Už v pátek večer v Edenu hostí Karvinou, utkání nutně potřebují zvládnout, o čem ale při kurzu 1,2:1 nepochybuje nikdo včetně 99% sázkařů. Mnohem důležitější krok za titulem pro Slavii ale může udělat Sparta v Plzni, které patrně bude držet palce tolik příznivců Vršovických, jako nikdy před tím...

Přesto je stále Viktoria jasným favoritem na titul s kurzem 1,03:1, na Slavii se aktuálně sází v kurzu 15:1 a na Spartu 1200:1.