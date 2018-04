Pět zápasů, tři góly. Mladík Žitný má na jaře skvostnou bilanci

Žitného trefy přinášejí teplickému týmu body, jelikož se předtím trefil i v zápasech se Zlínem (2:1) a minule v Liberci (2:1). Tentokrát z toho ale byla „jen" domácí remíza. „Škoda, měli jsme zápas dobře rozjetý. Vedli jsme 1:0, ještě k tomu hosté dostali červenou kartu. Byl bych pochopitelně raději, kdybychom mým gólem vyhráli, takže výsledek je z celkového pohledu neúspěchem," líčil Žitný.

Včetně gólového zásahu i za reprezentační devatenáctku v kvalifikaci o postup na ME zaznamenal během měsíce čtyři branky. „Nevím, čím to je, že mi to tam takhle padá. Naposledy jsem měl takovou gólovou statistiku, co se týče vlastní bilance, někdy v žácích. V dorostu asi ne. Ale vždycky koukám na to, abychom uspěli jako tým," tvrdil Žitný.

Podle střelce nebylo vůbec snadné dopravit míč do odkryté boleslavské branky. „Vypadalo to, že jde o lehkou situaci, ale balón skáče... Soustředil jsem se na to, abych se trefil mezi tyče. To se povedlo, jenže pak jsme si nechali utéct vítězství," hlásil záložník.

O tom, kde se stala chyba, nechtěl moc spekulovat. „To si rozebereme v kabině. Ale přišlo to už předtím ve středu pole," zamyslel se nadějný fotbalista.

Trenér Daniel Šmejkal ocenil Žitného přínos pro mužstvo. „Prokazuje velký potenciál. Věříme, že bude na sobě dál pracovat, protože má všechno před sebou. Ale to ukáže až čas, jestli zúročí obrovský talent," řekl kouč na adresu nového teplického objevu.

Boleslav umí v oslabení zabrat

Mladoboleslavští fotbalisté zachránili bod i v deseti. Zdá se, že si na hru v početním oslabení pomalu zvykají, protože na jaře viděli hráči středočeského celku již několikrát. „Tři vyloučení ze čtyř posledních zápasů, to je trochu moc. V bývalých působištích neměli moji hráči tolik červených karet za celou sezónu, teď se to v Boleslavi nakumulovalo. Nebyla tam ale nedisciplinovanost jako u Mebrahta v poháru s Ostravou," tvrdil trenér Weber o vyloučení Šušnjara.

„Je paradoxní, že pokud nejsme v jedenácti, vždycky to nějakým způsobem uhrajeme," prohodil trenér i s odkazem na Komličenkovo vyloučení při nedávném vítězném zápase v Plzni.