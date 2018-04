Proč se proti Slavii nepískala penalta? Moc jsem sebou hodil, tlumočil karvinský střelec

Kdo ví, jak by se ligová partie mezi Slavií a Karvinou v pražském Edenu vyvíjela, kdyby hlavní arbitr Zelinka po vyrovnávacím gólu Stocha ukázal na penaltu a nařídil proti domácím pokutový kop. Těžko soudit, zda by Pražané v sobě našli dost sil, aby i na druhý inkasovaný úder reagovali. Video ovšem tentokrát v Edenu rozhodčím nepomáhalo, takže sudí nechal po Jugasově zákroku na Kalabišku ve hře pokračovat.

Mohlo jít o moment, který by prolog k 24. kolu ještě víc zdramatizoval. Karviná se totiž v Edenu inspirovala nedávným příkladem Zlína a přehnaný respekt k domácím odložila. Právě Jan Kalabiška ji už po necelé čtvrthodině dostal do vedení, chvíli po vyrovnávacím gólu Stocha se mohl postarat i o druhou branku.

„Jugas mi tam nohy dal a já přes ně přepadl. Pokutový kop to podle mého byl, ale podle rozhodčího jsem sebou moc hodil," tlumočil vysvětlení, kterého se mu od sudího Zelinky k inkriminované situaci dostalo.

Penalta se proti Slavii nepískala, takže sešívaní mohli dál pokračovat v náporu, který po změně stran korunoval Stoch druhou brankou.

Takového hráče v Karviné nemáme

„Stoch to byl, kdo udělal zápas. Ne nadarmo je za takové peníze ve Slavii. Prostě nadstandardní hráč, kterého my nemáme," oceňoval karvinský fotbalista střelecký kumšt a kvality slovenského legionáře v červenobílých službách.

Karviná nikoho takového ve svém středu opravdu nemá, přesto nescházelo mnoho, aby i ona Slavii obrala o body.

„Oproti předchozímu domácímu zápasu se Slováckem jsme podali diametrálně odlišný výkon. Věděli jsme, že Slavia míče hodně nakopává a ve středu hřiště je nedoráží, jako jiná mužstva a chtěli jsme toho využít. Museli jsme samozřejmě hodně běhat a počínat si agresivně, protože podobný styl hry je pro Pražany nepříjemný. Dařilo se nám to, Slavia si žádný drtivý tlak nevynutila a myslím, že nás ani nepřehrávala. Jenže co je to platné, když body nemáme," povzdechl si střelec prvního gólu zápasu.

Rychlý gól nepomohl

„Přišel moc brzy. Kdybych ho dal v devadesáté minutě, bylo by to lepší," povzdechl si, že rychlá trefa jeho mužstvu k bodovému zisku nepomohla.

„Přitom body potřebujeme, neboť mužstva, která jsou v tabulce pod námi, je získávají. Jen aby nám ten ze Slavie nakonec nechyběl," přiznával Kalabiška, že situace jeho týmu není šest kol před koncem soutěže dvakrát komfortní.

O neodpískané penaltě už ale nemluvil, byť mohlo jít o moment, který by jeho tým nasměroval k importu bodu(ů) z Edenu.