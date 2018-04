Jsme dřeváci, sypal si popel na hlavu útočník Jablonce Chramosta. Olomouc má bod díky Buchtovi

Jak může takový zápas skončit bez gólů?

Protože útočníci jsou dřeváci! Viz dnešní zápas. Měl jsem tam šance, které měly skončit gólem. Tým na moje trefy spoléhá, já jsem ho však nepodržel. A proto jsme nevyhráli.

Co vám chybělo, více klidu v zakončení?

To si nemyslím. Gólman to dobře chytil. Myslím, že první úplně zázračně, nastřelil jsem ho. Při druhé šanci tam vystřelil ruku... Bohužel. Hodně mě mrzí, že jsme v tomhle zápase ztratili dva body.

Byl gólman Miloš Buchta mužem utkání? Hru i dobře četl.

Ano, myslím, že to byl jednoznačně muž zápasu. Nejen mně, ale i ostatním klukům tam vychytal dost šancí. Díky tomu, že ho měli, si Olomouc odváží bod.

Takže remíza se třetím týmem ligy je zklamáním?

Jednoznačně. Myslím si, že podle průběhu utkání je to pro nás ztráta dvou bodů. To jsem viděl i na hráčích Olomouce, kteří na konci popadali a radovali se z bodu. To hovoří samo za sebe.

Nepřekvapilo vás, že jste Sigmu přehrávali až tak výrazně?

Jednoznačně. Hráli jsme hodně náročně, sedíme tam teď v šatně a hodně nás ten zápas bolí. Bohužel nás za to pánbůh neodměnil třemi body, které bychom si za výkon zasloužili.

Mrzí vás to o to více, že se na váš jubilejní dvoustý zápas v nejvyšší soutěži přijel podívat i vás děda Jan Šáral (bývalý fotbalový útočník - pozn. red.)?

Že to byl můj jubilejní zápas, na to jsem si vzpomněl teprve teď po zápase. Je to škoda. Mohl jsem ho oslavit gólem. Děda však jezdí na každý zápas, nebylo to nic výjimečného. Ale bohužel jsme ho nepotěšili, asi jako všechny fanoušky. Je jasné, že na něj nebudu vzpomínat v dobrém.

Navíc jste nahráli Liberci a Spartě v boji o pohárové příčky.

Každá ztráta mrzí. Tabulka je nahoře hodně vyrovnaná, jsou tam bodové rozdíly. Kdybychom měli o dva body více, tak by se nám určitě lépe dýchalo.