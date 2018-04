Moje pravačka je vabank, ulevil si po parádní trefě pravou levonohý Fleišman

První poločas skončil 0:0, ovšem po přímém kopu Hrubého v nastavením čase to vypadalo, že byl míč za čarou. Jak jste to viděli na hřišti?

Říkal jsme rozhodčímu, že podle rotace si myslím, že balón skončil za čarou. Ale bohužel. V kabině jsme si řekli, že jsme měli tři čtyři šance a že musíme pracovat dál. Byli jsme lepší, zaslouženě jsme šli pro tři body a nakonec se nám to povedlo. Navíc znovu bez inkasované branky.

Tohle je třetí nula za sebou. Problémy v obraně jsou definitivně pryč?

My se na tu defenzivu hodně soustředíme. Od útočníka poctivě pracujeme dozadu a vyplácí se nám to. Nesmíme ale usnout na vavřínech a musíme pracovat dál.

Hodně makáte i dopředu, soupeře jste napadali vysoko. Sil na boj o záchranu tedy máte dost?

Samozřejmě, máme. Fyzicky jsme všichni připraveni velmi dobře. Ale nic není hotové!

Vstřelil jste nádhernou branku do horního růžku branky, navíc po sebevědomé kličce ve vápně? Takhle jste to zamýšlel?

V první moment jsem to chtěl vystřelit levou, ale skočili mi tam dva protihráči, tak jsem to zkusil seknout a (brankář) šel do protipohybu. Moje pravačka už je pak vabank, ale díky bohu to skončilo v bráně.

Jste levák, takže pravačka je možná při zakončení o to nevyzpytatelnější, ne?

(smích) Asi jo. Soustředil jsem se na čistý kop. Byl jsem kousek za penaltou, tak jsem se to snažil alespoň trochu utáhnout k tyči.

V minulých dvou zápasech jste zabránil dvěma jistým gólům, je tohle odměna?

Jsem za to rád, protože když jsem byl v Mladé Boleslavi, tak jsem tam měl takové smolné vlastní góly, kdy třeba útočník vystřelil a balón se ode mě odrazil brankáři do protipohybu. Teď už jsem se konečně trefil do té správné branky. Dneska dali góly krajní beci, tak je vidět že ta naše podpora útoku tam je. A musíme v tom pokračovat.

Ze zápasu jste předčasně odstoupil. Co vás trápí?

Při odkopu mě trochu píchlo v lýtku a nechtěl jsem to dráždit, tak jsem si řekl o vystřídání. Na konci sezóny ještě půjde do tuhého, chci být u toho. Nechtěl jsem to nějak přetáhnout, nebo utrhnout.

Je velká vzpruha, když víte, že už nebudete poslední?

Samozřejmě a doufám, že už tam nebudeme nejen nyní, ale vůbec.