Sparta jde pomáhat Slavii. Jenže Plzeň se může ve šlágru nastartovat, varuje Čech

Musíme si pomáhat. V případě odvěkých rivalů gentlemanské pravidlo platí málokdy. Najdou se však i výjimky. Jako právě dnes, kdy fotbalisté Slavie a jejich fanoušci nepokrytě drží palce Spartě. Pokud by totiž tým v rudých dresech zvítězil v Plzni, sešívaní by šest kol před koncem ligy dál ztráceli na vedoucí Viktorii jen čtyři body. Bitva o titul by se tak nečekaně znovu otevřela.

Plzeň senzačně vypadla z role. Po spanilém podzimu na jaře zatím jen jednou vyhrála. Slavia tak proti všem předpokladům ještě ucítila šanci obhájit loňský triumf.

„Zdá se, že titul nikdo nechce... Plzni se nedaří a kdyby Slavii lépe vyšel začátek jara, už ji mohla dostihnout. Nestalo se, takže si myslím, že Plzeň už si titul pohlídá. Má dost zkušeností, aby se zvedla," glosuje bitvu o český titul z Londýna brankář Petr Čech.

Gólman Arsenalu je odchovancem Plzně a v lize chytal za Spartu. Až tedy Kanonýři odehrají odpolední mač v Newcastlu, bude se zajímat i o šlágr ve Štruncových sadech.

„Pro Spartu je zápas jednou z posledních šancí, jak se přiblížit pohárovým příčkám. Slavia tak může doufat, že jde ještě o jedno z utkání, v němž by Viktorka mohla klopýtnout. Myslím si ale, že v situaci, kdy se Plzni nepodařilo několik předchozích zápasů, jde zrovna o utkání, které ji může zase nastartovat," varuje Čech oba pražské týmy, ať si přehnané naděje nedělají.

Nabízí se paralela s loňským jarem

Sparta se každopádně jako dobrý pomocník Slavii osvědčila již před rokem. Sama už titul získat nemohla, tak k němu přispěla sešívaným, když doma pod taktovkou Petra Rady porazila Viktorii celkem jistě 2:0.

„Ztráceli jsme tehdy na Plzeň také hodně bodů. Oni se tahali se Slavií, my jsme poháry měli v rukou. Chtěli jsme po Slavii spravedlivě obrat o body také je, což se povedlo. Podali jsme velmi dobrý výkon. Snad ho zopakujeme," doufá v paralelu útočník Josef Šural, jehož tým pak ovšem na podzim v domácím duelu podlehl Plzni 0:1.

Nejlepší střelec Sparty nemá těžkou hlavu z paradoxní konstelace, že v podvečer bude pomáhat Slavii. „Stejná situace jako loni. Hlavně musíme pomoci sobě. Poztráceli jsme spoustu bodů remízami, teď je musíme dohnat zpátky. Nekoukáme, jestli někomu pomáháme," ujišťuje Šural.

Pomoc může být vzájemná

Jenže pomoc může být vzájemná. V zájmu šesté Sparty je, aby Slavia vyhrála domácí pohár. Pak by šel do kvalifikace Evropské ligy i pátý tým z ligy. A pokud by sešívaní zůstali v konečně tabulce druzí, čekala by je kvalifikace Ligy mistrů, zatímco třetí tým z ligy by po nich převzal přímý postup do základní skupiny Evropské ligy.

Na třetí Olomouc zatím Sparta ztrácí hratelné tři body.

„V tabulce ztrácejí všichni a hráčům není nutné něco navíc připomínat. Oni moc dobře vědí, o co hrají. Teď se na vývoj tabulky nekoukáme, dojedeme sezónu, sečteme body a uvidíme, na co budou stačit," avizuje před šlágrem v Plzni trenér Pavel Hapal.

V derby se Slavií jeho tým nedávno remizoval 3:3. Teď nový kouč Sparty zažije nejspíš ještě těžší zápas.

„Po Plzni nás čeká dalších šest těžkých zápasů, které musíme zvládnout. Pokud chceme uspět, tak musíme přemýšlet tak, že chceme vyhrát všechny," zdůrazňuje trenér.

„Plzeň je lídr tabulky a hraje o titul, proto si myslím, že je favorit. Na druhou stranu však její poslední výsledky ukázaly, že dokáže prohrát s Jihlavou, Boleslaví či na Bohemce," nevzdává se Hapal naděje na bodový zisk.

Utkání 24. kola Plzeň - Sparta se hraje v neděli od 18:00. Přímý přenos vysílá O2 TV Sport, on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.