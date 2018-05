FOTBAL ON-LINE: Umí ještě vyhrávat venku? Spartu v Jihlavě zachránilo břevno a tyč!

Domácí hledí k záchraně v soutěži, hosté zase k pohárové Evropě. Jediným pátečním duelem startuje 28. kolo fotbalové HET ligy. Jihlava od 17:30 před kamerami ČT sport hostí Spartu (stav zatím 0:0) a ráda by zopakovala rok starou senzační domácí výhru. Všechny ligové zápasy můžete sledovat v on-line reportážích na Sport.cz.

Rivalská Slavia jim dala šanci, kterou by bylo hřích nevyužít. Třetí místo v konečné tabulce bude nejspíš znamenat přímý postup do Evropské ligy a Sparta na ně může alespoň na chvíli skočit. V Jihlavě by však musela rázně zaplašit svůj venkovní komplex. Na hřištích soupeřů vyhrála v sezóně jen dvakrát, naposledy v říjnu.

Před Vysočinou se však musí mít na pozoru. Loni si Jihlava vydláždila cestu k záchraně mimo jiné i senzační jarní výhrou ve vzájemném duelu. Navíc v poslední době si dokáže favority podat jako ligový Robin Hood - porazila Slavii, Plzeň nebo minule Liberec na jeho hřišti.