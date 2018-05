Další zápletka v boji o titul! Plzeň jen remizovala se Slováckem

Plzeňský útočník Michael Krmenčík zahodil v závěru utkání se Slováckem obrovskou šanci, jeho gesto mluví jasně, to je obrovské zklamání pro všechny Západočechy.

Baník bojuje o záchranu, tentokrát však přivítal velmi neoblíbeného soupeře. Ostrava vyhrála jediné z posledních 13 ligových utkání s Libercem. Slovan vytěžil z posledních pěti kol jen jediný bod. Komplikací pro ostravský tým je, že už po jednadvaceti minutách přišel o kapitána Milana Baroše, jenž musel střídat. A domácím bylo ještě hůř. Ve druhé minutě nastavení prvního poločasu poslal Liberec do vedení zblízka Oscar.

Po přestávce se Baník zvedl, dokázal soupeře zatlačit, ale dokázal jen srovnat na konečných 1:1 po zásahu Poznara. Žádná z dalších šancí totiž gólem neskončila

Ševci ze Zlína ještě nemají jistou záchranu a hostí Hanáky, kteří naopak pasou po třetím místě a přímém postupu do Evropské ligy. První poločas patřil hostům, které už v 8. minutě poslal do vedení Řezníček. Chvíli před pauzou pak do vlastní sítě poslal míč Bačo a Sigma se mohla těšit z gólové pojistky.

Po přestávce dal na chvíli naději domácím Železník trefou na 1:2, ale hned za minutu Řezníček druhým zásahem navýšil náskok hostů. V závěru pak jen Houska zpečetil vítězství Hanáků.

Plzeň se po blamáži na Slavii nevzpamatovala a doma jen remizovala se Slováckem 1:1. Na domácí půdě Západočeši ze šesti pokusů vyhráli jen jediný zápas. V čele tabulky tak sice viktoriáni mají sedmibodový náskok, ale druhá Slavia odehrála o utkání méně.

Západočeši neprohráli se Slováckem už 20x za sebou, tentokrát ale ze zisku bodu moc radosti mít nebudou. Utkání mohlo dopadnout pro Viktorii i hůř, ale dvanáct minut před koncem Chorý s pomocí teči bránícího hráče srovnal na konečných 1:1.