Výpověď tři kola před koncem! Trenér Holoubek se svými asistenty v Liberci po sezóně skončí

„V tuto chvíli máme před sebou poslední tři zápasy sezóny a všechna pozornost se soustředí na to, abychom v nich uspěli a získali co nejvíce bodů. Další budoucnost se bude řešit až po konci sezóny," uvedl dnes pro Sport.cz liberecký ředitel komunikace Tomáš Čarnogurský.

Severočeský tým sice stále ještě tři kola před koncem má teoretickou naději na vysněný postup do Evropské ligy, jenže náročný majitel trojnásobného mistra Ludvík Karl tomu již podle všeho nevěří.

Po triumfu Slavie v domácím poháru se do Evropy podívá i celek z pátého místa HET ligy. Tam se momentálně drží Sparta a Severočeši na ni ztrácejí z šestého místa čtyři body, na čtvrtý Jablonec bodů pět a třetí Olomouc dokonce bodů sedm. Ve hře je ještě devět bodů. Vladimíra Coufala a spol. čeká zítra Ostrava, poté doma Bohemians 1905 a soutěž uzavřou na hřišti Zlína.

„Myslím, že o Evropu už v tuto chvíli nehrajeme. Je to realita a my se s tím musíme smířit. Samozřejmě však do konce ještě nějaké zápasy zbývají a my se budeme snažit vyhrát každý," řekl liberecký trenér po posledním duelu s Vysočinou.

David Holoubek v Liberci nahradil v zimní pauze Jindřicha Trpišovského, který odešel spolu se sportovním ředitelem Janem Nezmarem do Slavie. Slovan převzal na čtvrtém místě, jen dva body za druhou Slavií a třetí Olomoucí. Na jaře získal dvanáct bodů, přičemž v posledních pěti kolech jen jeden za domácí remízu 0:0 se Slavií. Holoubkovi přitížilo prohrané prestižní Podještědské derby 0:2 s Jabloncem, definitivní verdikt padl po domácím debaklu 1:3 s o záchranu bojující Jihlavou, která pod Ještědem vyhrála vůbec poprvé v historii.

„Ve druhém poločase nastal kolaps našich nejzkušenějších hráčů, z lavičky to nemáte šanci úplně změnit. Je to škoda, měli jsme zvítězit, dostat doma tři góly není dobré, to si uvědomuji," přiznal Holoubek po utkání s Jihlavou. Byl to v Liberci jeho předposlední domácí zápas. Kouče na příští sezónu bude Slovan hledat. Neobsazené zatím na jaře zůstalo i místo sportovního ředitele Jana Nezmara.