Buchta věří v radostnou tečku. Svůj bývalý klub do druhé ligy s Jihlavou následovat nechce

Před týdnem přispěl jako hráč Jihlavy bezbrankovou plichtou v Brně k sestupové definitivě fotbalistů Zbrojovky, v níž v minulosti působil. Dnes udělá obránce Petr Buchta v přímém souboji o udržení v nejvyšší soutěži s Karvinou všechno pro to, aby se svým současným mužstvem nenásledoval bývalý klub do druhé ligy. Celku z Vysočiny stačí k záchraně mezi elitou na svém stadiónu jediný bod.

„Jsem brněnský rodák a ve Zbrojovce jsem prožil hezké roky. Nebudu říkat, že mě pád Zbrojovky nezasáhl. Nehodlám hodnotit, co se s ní stalo, protože v týmu už nějakou dobu nejsem. Ale další ještě smutnější víkend už prožít rozhodně nechci. Musíme ligu v Jihlavě zachránit," vyhlásil rezolutně pětadvacetiletý stoper.

Do mužstva, které bylo po podzimu v ligové tabulce poslední, přišel Buchta v zimní pauze z Bohemians 1905 a byl u jarních výher nad Slavií, v Plzni, nad Teplicemi či v Liberci. „Je hrozné, že po takových výsledcích nejsme se třiceti body ještě pořád v klidu. Je to mimořádně psychicky ubíjející. Ale mě zápasy, v nichž jde o hodně, hrozně baví. Doufám, že duel s Karvinou zvládneme a budeme mít v sobotním podvečeru důvod k radosti," přeje si.

Dobře ví, jak ošidné by pro Jihlavské bylo nastoupit do klíčového střetnutí s myšlenkami na remízu. „To rozhodně nesmíme. Budeme usilovat o vítězství a uvidíme, jaký výsledek z toho na konci vzejde," přemítá Buchta, který si uvědomuje, že jeho tým narazí na houževnatého soupeře. „Očekávám, že to bude urputný fotbal plný osobních soubojů. Ale třeba se mýlím a fanoušci uvidí atraktivní utkání ve stylu Barcelona - Real," usmál se.

V týdnu už Jihlavští trénovali jen lehce. „Teď už je to hlavně o tom, abychom měli na důležité utkání správně nastavené hlavy. Věřím, že se nám to povede a potřebným bodovým ziskem potvrdíme vydařené jaro," uvítal by Buchta.