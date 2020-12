Pešán se zbláznil z moci dané Králem! Jeho arogance nezná mezí, zuří Hadamczik v kauze Barinka

Naštvala vás slova Filipa Pešána na adresu Marcela Barinky?

Vždycky platilo, že hlavní trenér áčka dělá áčko a neplete se do jiných věcí. Že Filip Pešán sedí na deseti židlích, není dobré… Přece nemůže dělat všechno, to jde dělat jen na půl plynu. Jeho vedení mládeže je úplně scestné. S mládeží zaprvé nemá zkušenosti, protože vždycky pracoval s muži. V Liberci se stal dobrým trenérem a u mužů opravdu dobrým trenérem je. I když trénovat Liberec, který má perfektní zázemí díky panu Syrovátkovi, jenž hokeji rozumí a navíc je silný finančně, je jednoduché. Uvidíme, až bude působit u jiného týmu, kde bude mít jiné podmínky. Jestli bude tak velký geroj, jako je teď.

Trošku jste mi utekl z otázky o vašem vnukovi.

Jestli u dvacítky o Marcela stáli, měli mu dát nějakou roli. Druhou věcí je, že Marcel přechází z mládežnického hokeje do toho dospělého, a když by se v lednu vrátil z mistrovství dvacítek, mohlo by se stát, že v Kolíně nad Rýnem ani nebude mít místo. Vlastně teď bojuje o svou existenci. Nemohl si dovolit hazardovat se svým jménem, že by v klubu ztratil místo a musela by ho živit matka nebo otec. Navíc ve dvacítce necítil od trenéra Karla Mlejnka, že by o něj měl výrazný zájem. Není to tak, že by nechtěl reprezentovat! Prostě necítil důvěru, v juniorské reprezentaci se to točí kolem jiných hráčů.

Což je ovšem výsostní právo každého hlavního trenéra.

To je jasný! Jenže Marcel poté, co letos třikrát odmítl jít hrát za Litoměřice (prvoligové Litoměřice fungují jako svazový projekt, kde mají nastupovat mladí reprezentanti), cítil, že mu šanci ve dvacítce ani nechtějí dát. Že by byl maximálně ve čtvrté lajně nebo náhradníkem. Trenéři by se neměli starat o to, kde kluk hraje, ale jak hraje. Ale to není ten hlavní důvod, proč na šampionát nejede.

Ten je jaký?

Kvůli koronaviru je v Německu zkrácená liga (sezona začne až 17. prosince – pozn. aut.) a on musí myslet na to, co by bylo dál, až by se 5. nebo 10. ledna vrátil z dvacítek. Pokud Filip Pešán říká, že hlavní trenér je Mlejnek, tak ten Marcela ani nepřemlouval. Jen řekl, že je to fajn, že mu angažmá v Kolíně přeje. To bylo všechno. Tečka. Odchod. Kdyby o hráče opravdu stál, snažil by se zjistit, jestli to nejde nějak udělat, jestli nejde promluvit s trenérem. Jenže tady žádný zájem nebyl.

Váš vnuk přitom vždycky, když mohl reprezentovat v mládežnických výběrech, dorazil. V této sezoně odehrál všechny tři přípravné zápasy, v minulých třech ročnících má na svém kontě 55 startů za národní tým různých věkových kategorií… Nepřijde vám proto nynější reakce Filipa Pešána zbytečně ostrá?

Přišlo mi to naprosto zbytečné, chce ze sebe dělat hrdinu. Filip Pešán se zbláznil z moci, kterou mu pan Král (prezident Českého hokeje) dal, a plete se do všeho. Jeho arogance už nezná mezí. Všechno se stíhat nedá, a když dostal áčko, mládeži se měl věnovat někdo jiný. Doporučoval bych mu nestarat se o Barinku, ale o to, aby mu hrála seniorská reprezentace. Od toho tam je. O naší mládeži, která nefunguje už deset let, ani nemluvím.

Klidně můžete.

Obsazení a struktura soutěží mládežnických kategorií jsou katastrofální a nezměnilo se to ani s příchodem Pešána. Klesáme pořád níž a místo toho se zabýváme tématy, jako je Marcel Barinka. Proč si nezdůvodňujeme, že máme hrůzostrašnou juniorskou ligu? Má takovou úroveň, že z ní hráči chodí do druhé národní ligy (třetí nejvyšší soutěž). Juniorka je prostě špatně sestavená soutěž a logicky nám pak klesá výchova mladých. Pak se podíváte na Vítkovice a ty, když se zavře extraliga, koupí Irgla 40 let, Krenželoka 37 let, Vojtěcha Poláka 35 let, Romana Poláka 34 let a Marosze 29 let. Kde máme ty mladé hráče, když tvrdíme, jak dobře děláme mládež?! Nemáme je, a proto některé týmy nakupují jen staré hráče. Nadáváme na rodiče, ale my sami špatně vychováváme mládež, a proto ji máme v takovém stavu.