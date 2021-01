Proti Čechům jsme byli frustrovaní, uznávají Kanaďané. Málem to bylo hodně děsivé, píší v zámoří

Výsledek 0:3 vypadá poměrně jednoznačně, ale očekávaná demolice českých hokejistů se na MS do 20 let ve čtvrtfinále od favorizované Kanady ani zdaleka nekonala. Výběr kouče Karla Mlejnka zámořský tým dokonce přestřílel, kladl houževnatý odpor a až do samotného závěru držel domácí v napětí. Kanaďané také přiznávají, že proti Čechům to byla pořádná fuška.